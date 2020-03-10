【新冠肺炎】市道低迷　工聯會晤大地產商倡帶頭減租

新型肺炎疫情持續，市民減少外出下市道低迷，多個行業生意大打折扣，難以負擔舖租及支薪。工聯會昨日（9日）開始發起「半年半租拯救就業行動」，要求各大地產商在疫境下與港人共度時艱，彷效房署「半年半租」的方法撐經濟，以保基層就業。

工聯會要求大地產商減租。（翟睿敏攝）

三聯會立法會議員郭偉強指，疫情對經濟造成嚴重打擊，僱主為節省開支，要求僱員放無薪假甚或裁員，「手停口停」的情況令人憂慮。工聯會發起「半年半租拯救就業行動」，將會約見各大地產商包括領展、新世界及恆基等，進行帶頭減租的遊說，以帶起社會共同抗疫救市的氣氛，鼓勵小業主跟隨減租。

郭偉強昨日聯同其他黨友到長實集團總部外請願，今日（10日）則約見信和代表進行會面。郭偉強表示，暫未獲長實回覆，而信和則傾向按照不同個案提供不同協助，呼籲租戶有困難可向其提供資料申請減租。



美容業生意跌近9成

早前政府宣布設立「防疫抗疫基金」，當中會為零售業提供8萬元津貼，惟美容工會主席許慧鳳指出，政府對零售業的界線模糊，美容院及髮型屋等均有售賣產品，希望政府能清楚釐定兩者是否包括其中。

她又提到，美容業的中小微企生意跌近9成，大公司亦下滑7至8成，若疫情持續至年底而業主不願減租，大批商戶可能會因未能負擔租金而結束經營。許慧鳳續指，由於顧客擔心緊密接觸會受感染，故化妝及髮型師的生意為行業中的重災區。