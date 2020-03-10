區議員議辦外貼「藍絲與狗」告示　平機會收千宗投訴

深水埗區議員、長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡早前在議員辦事處外，張貼寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」的告示，做法惹起爭議，有不同政見人士更到辦事處搗亂，三人被捕。平機會今天就事件發出聲明，指該會截至今天收到接近1,000宗有關兩位區議員所貼告示的投訴和查詢，內容主要是對該告示表達不滿，不過因上述事件並不在香港現行四條反歧視條例涵蓋範圍之內，平機會並沒有法律基礎對事件作出跟進。

示威者於深水埗區議員李文浩及劉家衡辦事處抗議，其間向着辦公室內人士揮拳及拉扯。（fd南昌北 劉家衡片段截圖）

平機會今天就事件再次發出聲明，指該會截至今天收到接近1,000宗有關兩位區議員所貼告示的投訴和查詢，內容主要是對該告示表達不滿。平機會再次重申，區議員這類歧視行為並不恰當，但根據現行四條反歧視法例，平機會只可以跟進基於性別、懷孕、婚姻狀況、殘疾、家庭崗位及種族的歧視，而上述事件並不在香港現行四條反歧視條例涵蓋範圍之內，平機會並沒有法律基礎對事件作出跟進。

朱敏健：區議員不應拒絕服務任何區內市民

平機會主席朱敏健重申，社會對公職人員的操守及言行有一定期望，認為區議員作為公職人員，其公職行為包括服務該區所有的市民，不應拒絕服務任何區內的市民，強調平機會反對任何形式的歧視行為，「區議員是公職人員，其公職行為包括服務該區所有的市民，理論上不應拒絕服務任何區內的市民。」