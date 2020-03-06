區議員辦事處標「藍絲與狗不得內進」　平機會：不涉反歧視條例

網上流傳一張長沙灣社區力量區議員李文浩辦事處的照片，指辦事處貼上「本辦事處不為任何藍絲提供服務」及「藍絲與狗不得內進」的標語。《香港01》向李文浩查證，李證實相片真確，又表示之前亦曾被騷擾，惟昨日下午起變得頻密，而且不止一人揚言要將其斬死。 平機會今日（6日）發新聞稿回應傳媒查詢，指該告示未有涉及現行4條反歧視條例所涵蓋的範圍。

網上流傳李文浩區議員辦事處門口的照片。（網上圖片）

網上流傳的照片可見，李文浩辦事處外貼有「本辦事處不為任何藍絲提供服務」及「藍絲與狗不得內進」的字樣。長社力昨晚在facebook發文，表示不斷收到「藍絲」電話騷擾，更有人指要斬死李文浩。李文浩提供的對話截圖顯示，李被人以粗言穢語辱罵，對方更威脅指會「搵人殺你」。

李文浩提供的對話截圖顯示，李被人以粗言穢語辱罵，對方更威脅指會「搵人殺你」。（李文浩提供）

平機會今日發稿回應傳媒查詢，指根據現有資料，告示涉及的言論並未違反現行4條反歧視條例所涵蓋的範圍，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》；又表示若任何人有疑問或懷疑受到違法歧視，歡迎直接聯絡平機會作出查詢或投訴。

平機會主席朱敏健表示，區議員作為公職人員，其公職行為包括服務該區所有的市民，理論上不應拒絕服務任何區內的市民，強調平機會一貫的立場是反對任何形式的歧視行為，衷心希望社會各界能放下歧見，上下一心，團結抗疫，使香港可以盡快渡過難關。