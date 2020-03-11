【人權法案】譚文豪冀美方盡快啟動制裁　李家超鄧炳強列首輪名單

美國即將公布檢視香港人權狀況的報告，早前獲邀訪美的民主派立法會議員梁繼昌、莫乃光及公民黨譚文豪指，美方將透過單一報告，綜合回應《香港關係法》及去年通過的《香港民主與人權法案》，並在報告內「認證」香港狀況。 譚文豪指，經討論更了解啟動美國《人權法案》制裁名單的要求，包括非法跨境罪犯移交、禁錮、酷刑，均屬於可制裁範圍。他認為，「7.21」元朗襲擊事件、「8.31」太子站事件等，都有具體證據的事件，建議將保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強及相關指揮官，列入第一輪制裁名單，並希望美方盡快啟動制裁機制。

美方或列出符合心「認證」條件

莫乃光、梁繼昌和譚文豪上星期應邀到美國，出席非政府組織舉行的「美港交流會」，並與美國副助理國務卿、駐港總領事及國務院的代表會面。

梁繼昌在記者會上指，按其向美國官員了解，今次的綜合報告形式與過去的對港報告不同，除觀察過去一年香港在人權及高度自治的情況下，亦很可能列出對港未來的期望，例如要做到甚麼條件，才會對港繼續延長「認證」。他認為，此改動是要令港府及北京知道，應如何處理香港問題始符合得到美方「認證」的條件。

梁繼昌又指，除了非法的跨境罪犯移交、禁錮、酷刑等3個具體違反人權的條件，美方亦認為一些國際上承認的基本人權都要被尊重，包括被選權及選舉權。

對於一同訪美的行政會議成員葉劉淑儀昨日稱，不擔心美國發起制裁，莫乃光反問，如果美方真的認為香港情況沒有問題，為何會在數個月前通過一條針對香港人權的法案，而且是少數毋須在會上太多辯論即獲通過的法案。

至於制裁門檻是否有提高，莫乃光指，制裁機制作為美國的法律，一定有其本身門檻，但強調美國總統一向都有相關制裁權力，只是今次《法案》特別列明香港方面如何執行，是美國國會朝野兩黨，對總統施予壓力的做法。

民主派總結訪美行程。（余俊亮攝）

此外，莫乃光今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時引述美方官員，指綜合報告今年未必能趕及在3月出爐，預料在5月之前才會公布，因為去年生效的新版本法案下，有更複雜問題要處理，涉及的部門更多如商務部等，再加上近日要處理肺炎疫情。