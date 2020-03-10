【人權法案】香港眾志等逾50團體聯署美國　要求啟動制裁

美國的《香港人權與民主法案》去年通過後，將進行首次就香港人權認證，香港眾志及大專學界國際事務代表團等50多個組織向美國國務卿蓬佩奧發聯署信，建議美國將全面民主化列入未來的年度認證條件，並要求美方啟動制裁程序，以防人權狀況進一步惡化。 前大專學界國際事務代表團發言人張崑陽指，美國目前正聚焦總統大選及新冠肺炎疫情，希望公開信從新喚起當地政壇對港事務關注。香港眾志秘書長黃之鋒表示，相信美國將於3至4月公布對港的認證報告，料今次報告啟動制裁的機會不大，但仍希望完善有關機制，例如對本港警、政問題的情報系統。

張崑陽表示，據他了解，美國將於3月底至4月初發表對港的認證報告，呼籲本港各條國際戰線一同發聲，表達關注《法案》的落實情況。

中西區區議員梁晃維表示，他正收集區議員簽名，另發聯署信給美國國務院，內容與今次的公開信相近，希望美方積極調查香港的人權事件，並呼籲所有非「親共派」的區議員加入，未來亦會收集市民簽署，希望將國際戰線擴大至地區層面。

劉穎匡：3月15日舉行網上集會

民間集會團隊發言人劉頴匡指，去年有不同的遊行、集會都爭取美國通過《法案》，但美國會否以法案的權力執行制裁，關乎今次的認證報告。他表示，目前礙疫情而無法舉辦大型集會，故希望透過3月15日「美國戰線 如箭在弦」的網上集會，講解事件，並發起網上聯署，收集最多民意，向美國政界反映此兩大訴求。

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黃之鋒：啟動制裁不樂觀 冀先完善機制

黃之鋒指，他相信未來兩至三星期內，如希望美國對港有制裁，將有困難。他又引述行政會議召集人陳智思訪美時聲稱，香港沒有發生跨境執法等事件，質疑本港如無警暴及有違人權的事件，他們根本毋須擔心制裁機制。

黃之鋒指，雖然他對今次報告有官員受制裁並不樂觀，但認為有關本港的情報收集重要，可令美方更快掌握本港情況。他亦相信，港府及中央都關注有關制裁機制，因為之前並未試過由行會成員與民主派一同訪美。

黃之鋒又指，眾志駐美成員一直有與美國國務院及白宮幕僚有聯繫，相信未來的報告，一定會指出香港自治受到侵蝕。他又透露，目前已有至少50位區議員參與聯署簽名，指雖然區議會只是地區諮詢架構，但目前是本港最具民意代表性的機關。