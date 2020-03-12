【政圈風聲】建制派擬向港台落刀　3方案削撥款　倘扑槌勢通過　

警務處處長鄧炳強早前兩度去信香港電台，就《頭條新聞》內容作投訴，牽起新一輪港台風波。政圈有傳，立法會「重炮手」何君堯計劃在審議財政預算案時，提出修訂，削減港台部分撥款。 根據新一份財政預算案，香港電台來年預算約10.5億元。據悉，建制派目前仍未埋枱商討是否提出修訂，但有多名建制派坦言，陣營早已不滿港台作風，只待一個機會「下手」，如今適逢建制派在功能界別及地區直選均掌握過半數議席，「一定會做啲嘢」，對港台小懲大戒。

▼近日港台節目《頭條新聞》的爭議事件簿▼

對港台早有不滿 建制派：拿政府錢鬧政府

建制派過去甚少就預算案提出修訂，反而民主派近年幾乎年年提多條修訂。以去年為例，16名民主派議員就預算案提出156項修正案，最終只有56項獲批，主要涉及削減不同開支總目的財政撥款，包括削減特首林鄭月娥全年薪酬開支，但由於修正案需經立法會分組點票通過，建制派掌握功能組別過半數議席，故全部都是「只聞樓梯響」，最終被否決掉。

經歷兩次立法會「DQ」補選後，建制派現時在地區直選及功能組別，都手握過半數議席，倘建制派提出修正案，如無人倒戈，幾乎肯定獲得通過。有資深建制派透露，陣營對港台早有不滿，尤其是「拿政府錢但鬧政府」這一「罪狀」，否認是因為泛民針對警察而有此對策。

有建制派憶述，在去年反修例運動中，「30集鏗鏘集中，廿幾集都係鬧警察」，而通訊事務管理局及申訴專員公署早前亦收到對《頭條新聞》的投訴，反映支持者對港台亦早有怨氣。

建制派有人提出，削減廣播處處長梁家榮薪酬，以反映對港台作風的不滿。（資料圖片）

減梁家榮薪酬還是削整體年度撥款 或三揀一

至於如何向港台「開刀」，消息人士指，建制派暫時未有一致共識，但當中有人提出方向，包括削減廣播處處長梁家榮薪酬、只削減部分公共事務節目的撥款，又或削減港台整體的年度撥款，「例如將10億削至7億，一定會做啲嘢，小懲大戒都好」。

有建制派認為，目前應先等待政府回覆議員就預算案的提問，再決定下一步行動。該人士坦言，建制派需要審慎行事，以免牽起新一輪政治風波，最終會由何君堯提出修訂，抑或改由建制大黨操刀，現時仍是言之尚早。