【立法會選舉】郭永健接棒張超雄　工黨計劃出戰3大區

立法會選舉將於9月舉行，各黨派均開始黨內外協調，尋找最有勝算的人出選。工黨有意在九龍西、新界東及新界西參選，主席郭永健正考慮出戰新界東。

劉小麗擬再戰九龍西 吳敏兒或選新界西

郭永健接受《香港01》查詢時證實，他和劉小麗、吳敏兒正積極考慮出戰新界東、九龍西和新界西。他說對自己接棒出戰新界東有信心，從前兩屆選舉結果所見，新東選民有智慧進行配票，「好識揀候選人」，加上工黨和張超雄過往在勞工及弱勢社群議題形象鮮明，選民希望有該類候選人，尤其新人進入議會。

至於張超雄會否排名單第二位「抬轎」，郭説言之尚早。

張超雄在2004年出戰社會福利界功能界別，2008年爭取連任失敗，但在2012年首次代表工黨出戰新界東並勝出議席，2016年再贏一仗，兩次參選郭永健均列為名單第二名。

劉小麗在2014年雨傘運動時成立「小麗民主教室」，推動民間民主教育，批評香港經濟向商界傾斜，並支持實行全民退保。她在2016年當選立法會議員，但2017年被「DQ」。劉小麗2018年補選時加入工黨，但最終被裁定提名無效，無法參與補選。

職工盟主席吳敏兒則以「逆權空姐」而知名，2007年，英航規定香港機艙服務員45歲退休，她到英國法院上訴，最終勝訴，令英航同意將退休年齡延至65歲。