【新冠肺炎】近7成青年對升職無信心　民建聯倡進修基金再加碼

政情
撰文：
最後更新日期：

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀肺炎病毒疫情蔓延，本港經濟受衝擊。青年民建聯今日公布「疫情下的青年就業狀況及前景信心」問卷調查，發現近7成青年對就業前景失去信心，青民將約見政務司司長張建宗，提出有關支援青年人的建議，包括持續進修基金再加碼、推行「生活費貸款計劃」等。

顏汶羽則提出，政府可在學費貸款的基礎下，推行生活費貸款計劃，為青年的生活開支應急。（翟睿敏攝）

青年民建聯於本月3日至11日，透過網上問卷調查形式訪問157名18至35歲就業人士。調查發現，68.1%受訪者對未來一年可升職沒有信心，55.4%認為不會加人工及福利，近6成青年分別對現職公司的發展前景，及可以找到心儀工作沒有信心。

青年民建聯總監、觀塘區議員顏汶羽提出，為支援未能即時找到工作的青年，政府可在學費貸款的基礎下，推行「生活費貸款計劃」，為青年的生活開支應急。他又指，青年民建聯將約見政務司司長張建宗，提出有關支援青年人的建議，希望政府能在本學年完結前推出具體措施。

【新冠肺炎】零售業重創　邵家輝促政府盡快敲定抗疫基金細節
舞台藝術界斥僅少數藝團合資格申抗疫基金　自由工作者停工多月
【肺炎．深度】無薪假、八折糧殺到　抗疫基金救不了的兩大死症
持續進修基金本月起人均資助上限升至2萬元　年齡上限提高至70歲
【持續進修基金】修讀課程次數是否設上限？　即睇3項申請須知！
【持續進修基金】基準試合格才獲資助？　解說語文進修7大疑問
【持續進修基金】簡化程序新安排　開戶、發還款項申請同步進行

青年民建聯主席施永泰建議，政府應將持續進修基金，由2萬元再加碼至3萬元，鼓勵青年利用開工不足或放無薪假的空餘時間，報讀與行業相關的進修課程裝備自己。因應就業困難，施永泰提出政府可以合約形式聘請本地青年，以應屆畢業生為先，從而減低青年失業率。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。