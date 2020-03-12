【新冠肺炎】近7成青年對升職無信心　民建聯倡進修基金再加碼

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀肺炎病毒疫情蔓延，本港經濟受衝擊。青年民建聯今日公布「疫情下的青年就業狀況及前景信心」問卷調查，發現近7成青年對就業前景失去信心，青民將約見政務司司長張建宗，提出有關支援青年人的建議，包括持續進修基金再加碼、推行「生活費貸款計劃」等。

顏汶羽則提出，政府可在學費貸款的基礎下，推行生活費貸款計劃，為青年的生活開支應急。（翟睿敏攝）

青年民建聯於本月3日至11日，透過網上問卷調查形式訪問157名18至35歲就業人士。調查發現，68.1%受訪者對未來一年可升職沒有信心，55.4%認為不會加人工及福利，近6成青年分別對現職公司的發展前景，及可以找到心儀工作沒有信心。

青年民建聯總監、觀塘區議員顏汶羽提出，為支援未能即時找到工作的青年，政府可在學費貸款的基礎下，推行「生活費貸款計劃」，為青年的生活開支應急。他又指，青年民建聯將約見政務司司長張建宗，提出有關支援青年人的建議，希望政府能在本學年完結前推出具體措施。

青年民建聯主席施永泰建議，政府應將持續進修基金，由2萬元再加碼至3萬元，鼓勵青年利用開工不足或放無薪假的空餘時間，報讀與行業相關的進修課程裝備自己。因應就業困難，施永泰提出政府可以合約形式聘請本地青年，以應屆畢業生為先，從而減低青年失業率。