【持續進修基金】基準試合格才獲資助？　解說語文進修7大疑問

在持續進修基金可資助的課程範疇中，該以「語文」為打工仔的進修大熱之選，尤其在多年不滅的日韓風潮下，不少人都喜歡學種外語傍身，但若當是報讀興趣班般學習，亦可成功申請基金的資助嗎？

修讀語文課程﹙除中文及手語外﹚的申領人，另需於四年期限屆滿前在指定基準試中取得指定或更高的程度，才符合申領發還款項的資格。﹙GettyImages/VCG﹚

持續進修基金於2019年4月1日起提高資助上限，每人的資助額由以往的$10,000增至$20,000，申請基金的年齡上限亦由現時的65歲提高至70歲，打工仔當然要把握進修機會，自我增值！

而在涵蓋資助範圍的語文類別中，就有：英文、中文、普通話、法文、德文、日文、韓文、西班牙文、意大利文和手語共10項之多，打工仔要是能學習多一種語言傍身，對工作上或旅遊都大有幫助吧？然而得留意，修讀語文課程﹙除中文及手語外﹚的申領人，是另需於四年期限屆滿前在指定基準試中取得指定或更高的程度，才符合申領發還款項的資格。

然而得留意，報讀基金指定的語文課程時，得符合一定條件才符合申請發還款項的資格：

1. 申請人必須成功修畢整個基金指定的課程，才符合申請發還款項資格； 2. 如申請人只修畢課程內的一個單元，而該單元是一個獨立登記的基金課程，則申請人亦符合申請發還款項資格。 3. 修讀語文課程﹙除中文及手語外﹚的申請人，另需於四年期限屆滿前在指定基準試中取得指定或更高的程度，才符合申領發還款項的資格。

申請人應報考哪一個基準試 ?﹙GettyImages/VCG﹚

坊間課程多多，申請人又怎知道應報考哪個基準試？考試費可獲發還嗎？如果校內合格但基準試不合格又辦？相信大家一定很多問題，試我們抽幾條解答。

1. 申請人應報考哪一個基準試？

院校或辦學機構在設計課程時，會因應課程的內容和程度而配對基金認可的基準試﹙詳見可獲發還款項課程名單﹚。申請人如在四年期限屆滿前成功修畢課程，並在指定基準試中取得指定或更高的程度並遞交發還款項申請，便具備申領發還學費及考試費用的資格。申請人只能就每一個語文課程申領發還學費及一個基準試的費用。

2. 在什麼情況下基準試的考試費用不能獲發還 ？

如申領人已就同一個基準試的考試費用獲其他公帑資助計劃提供資助，則該基準試的考試費用便不能再於持續進修基金中獲得資助。或申領人未在『申領發還基準試考試費用』表格上簽署。

3. 語文課程的入學測試費用可否獲發還？

持續進修基金的可獲發還費用並不包括入學測試費。只有「可獲發還款項課程」的學費，以及指定的語文課程﹙除中文及手語外﹚的基準試考試費才可獲發還。

由於基準試是定期舉行，申請人須自行向考試機構或代理查詢有關基準試的考試日期及詳情，並自行訂下學習計劃。﹙GettyImages/VCG﹚

4. 如申領人於開課前已取得指定基準試的合格成績或達到所需的最低基準成績，他/她可否獲得豁免而不需再考同一個基準試？

持續進修基金要求申領人於開課後並在申請批准通知書上註明的四年期限屆滿前參加基準試。此舉目的是為了確保申領人在修畢一個「可獲發還款項課程」後，證明他/她的語文能力能夠達到一定的水平，才獲得持續進修基金的資助。因此，申領人不可用開課前已取得的基準試成績來申領發還款項。

5. 如申領人於院校 / 辦學機構舉辦的校內試中獲得合格成績，但基準試的成績卻不合格，他/她可否申領發還費用？

申領人只有在指定基準試中取得指定或更高的程度後，才可申領發還費用。申領人不可獨立申領語文課程的學費。如要申領學費，申請人必須一併提供在指定基準試中取得指定或更高的程度的證明文件副本。

簡而言之，為確保申請人能獲發還費用，申請人需於開課後並在申請批准通知書上註明的四年期限屆滿前取得指定基準試的指定或更高程度。

申領人不可用開課前已取得的基準試成績來申領發還款項。﹙GettyImages/VCG﹚

6. 如申領人考了多次基準試才取得合格成績，他/她可否在取得合格成績後申領發還所有考試費用？

不可以。申領人只可申領發還取得指定或更高程度的那次基準試費用。

7.如申請人報讀超過一個語文課程(除中文及手語外)，而該等課程所要求考取的基準試又相同，他/她可否只考一次基準試？

基金申領人可以同一個基準試申領發還多於一個語文課程的學費。惟有關基準試的考試日期必須在所申領發還款項課程的開課日期之後。其餘的申領條件，包括在指定基準試中取得指定或更高程度的要求及每筆基準試考試費用只限申領一次等將維持不變。

﹙資料來源：持續進修基金﹚

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