中西區會通過停邀中聯辦官員任活動嘉賓　民政專員：非區會職權

中西區區議會今天（12日）召開財務委員會會議，民主黨甘乃威提出動議，要求停止邀請中聯辦代表為中西區區議會撥款的活動作為主禮嘉賓，動議以13票贊成、1票反對通過。中西區民政事務專員黃何詠詩在會上表示，區議會有權通過動議，不過不代表政府或任何單位認同區議會作出的評論，又指並非區議會的職權範圍。 政府晚上出稿，強調中聯辦是中央政府派駐香港的機構，其主要職能包括聯繫香港社會各界人士，增進內地與香港之間的交往；因此中聯辦應邀出席本港的活動和典禮儀式，正是履行其在香港的職能，實屬正常。

黃何詠詩在動議通過後表示，區議會有權通過動議，不過不代表政府或任何單位認同區議會作出的評論。（資料圖片）

動議未加入《撥款守則》 需先與民政事務總署商討



提出動議的甘乃威指出，根據《基本法》第22條，中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務，他批評過去中聯辦多次介入香港自治的事務，又指過往區議會活動，均會看到有中聯辦官員擔任活動主禮嘉賓，他認為做法不必要，更令人質疑中聯辦介入香港事務，違反《基本法》第22條的規定。

民主派梁晃維指出，區議會和中聯辦並無從屬關係，又認為中聯辦代表不再擔任活動主禮，不會影響活動質素。自由黨楊哲安批評動議欠公道，認為不應針對個別政治體系人士，又認為若禁止中聯辦官員擔任嘉賓，應一併停止邀請其他國家領事出席區議會活動。

中西區區議會唯一一名建制派、自由黨楊哲安發言時批評動議欠公道。他指出，香港是國際化城市，不應只針對個別政治體系人士，若要禁止所有具政治顏色的人士做活動嘉賓，就應該同時停止邀請其他國家領事出席活動。

動議最終以13票贊成、1票反對，獲得通過。黃何詠詩表示，區議會有權通過動議，「但不等於政府或任何單位認同你們背景的評論。」

至於動議有否約束力，黃何詠詩指，政府邀請何人出席活動，屬政府部門的工作，並非區議會的職權範圍，又指是否將動議內容加入區議會《撥款守則》，需先與民政事務總署商討。

中西區區議會以13票贊成、1票反對通過動議。（資料圖片/李澤彤攝）

擔任區議員多年的區諾軒認為動議具約束力，認為民政署只是負責籌辦由區議會撥款舉辦的活動，活動邀請何人出席，需依從當區區議會的意向，若區議會有動議通過不邀請某類人士出席，民政署應尊重區議會意願；倘政府不理會中西區區議會的動議，照樣邀請中聯辦官員出席，實為挑動地區矛盾。

港府晚上出稿，稱以免令人懷疑中聯辦介入香港事務，故作出澄清，強調中聯辦是中央政府派駐香港的機構，其主要職能包括聯繫香港社會各界人士，增進內地與香港之間的交往。因此中聯辦應邀出席本港的活動和典禮儀式，正是履行其在香港的職能，實屬正常。

政府重申，自香港特別行政區成立以來，特區政府和中央政府駐港機構均嚴格按照『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的基本方針政策，遵守《基本法》的規定，履行各自的職責。

新聞稿列出中聯辦在官方網站介紹的主要職能，包括：聯繫外交部駐香港特別行政區特派員公署和中國人民解放軍駐香港部隊；促進香港與內地之間的經濟、教育、科學、文化、體育等領域的交流與合作；聯繫香港社會各界人士，增進內地與香港之間的交往；以及反映香港居民對內地的意見等。