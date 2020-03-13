六警列席區會拒戴證　擾攘一小時後離席　揶揄葉錦龍僅三千票當選

中西區區議會交通及運輸委員會今天（12日）召開會議， 路政署、運輸署、消防處、建築署、屋宇署及警務處派員到會議，交代以鐵絲網圍封天橋原因及潛在風險。交通及運輸委員會主席葉錦龍要求出席會議的6名警員出示委任證或卡片，警員拒絕，經一個多小時爭拗，警員最終離席。 其中一名警隊代表強調，警員在列席會議並非行使警權，無需出使委任證。葉錦龍批評警員拒出示委任證屬「要面」，該警隊代表反駁，葉錦龍僅以3,073票當選，不要忘記有2,487人「並唔係選你」。

中區警民關係主任倪釆欣強調，警員在列席會議並非行使警權，無需出使委任證。（中西區區議會直播fb）



葉錦龍在會議要求出席的警隊代表配戴委任證，在會議上，警隊代表與議員爭論，倪釆欣指警隊是會議的列席部門，並非在會議上行使警權，根據《警察通例》和法例，並無需在會議上出使委任，又指他們的身份已得到民務事務總署核實。

葉錦龍批評警隊「死要面」，認為出示委任證並非難事，相信委任證會放在警員的銀包或口袋。民主黨中西區區議員主席鄭麗琼則表示，即使不出示委任證，也可以出示卡片，「呢度喺區議會主場，希望尊重」。

倪采欣再反駁，指自己作為警察，需捍衛警隊尊嚴，指警員需訓練，亦有試用期，看不到區議員這一方面的訓練，又揶揄葉錦龍僅以3,073票當選，不要忘記有2,487人「並唔係選你」。

擾攘一個小時，倪最終與其餘五名警員離場。