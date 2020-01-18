張建宗：專員離場是按實際情況反應　批內會停擺「人在做天在看」

大埔區及中西區區議會早前分別召開會議，提出成立保安及政制事務委員會，以及對警務處處長鄧炳強的譴責動議，民政事務專員在2個會議中均帶隊離場拒絕處理有關討論，公務員事務局局長羅智光昨日（17日）回應指公務員應對在任行政長官及政府完全忠誠，認為離席的做法合適；泛民立法會議員炮轟嚴重打擊市民對公務員的信心。 政務司司長張建宗今日（18日）於電台節目中表示，整個政府會有一個整體的立場，批評區議員不應利用區議會作政治表態，強調區會是個為社區做實事的平台。對於泛民令到內會停擺，張建宗則指「人在做，天在看」，若民主派議員繼續為政治立場作意氣之爭，市民的眼睛是雪亮的。

張建宗出席商台節目《政經星期六》，強調區議會的定位是民生事項。（資料圖片／高仲明攝）

大埔區議會早前召開會議，討論成立保安及政制事務委員會，被民政事務專員質疑有違區議會職能；警務處處長鄧炳強前日（16日）出席中西區區議會時則被動議譴責，於兩個會議中民政事務專員均帶隊離場，泛民議員質疑做法有違公務員政治中立的原則。

專員區會帶隊離場 張建宗：政府有整體的立場

張建宗今日出席商台節目《政經星期六》時回應事件，強調區議會的定位是民生事項，大埔區議會的討論內容偏離《區議會條例》賦予的職能，可以稱作是越權甚或犯法，專員在徵詢法律意見及與主席協商不果後決定不能參與其中，離場行為是針對實際情況作出的反應。而中西區區議會中提出對鄧炳強的譴責，張建宗認為動議內容與事實不乎，更使用了具侮辱性的言辭，主席亦未有作出公平的裁決，強調討論應以互相尊重為原則。

對於民主黨立法會議員許智峯質疑，由公帑出糧的公務員拒絕執行其職務是疏忽職守，張建宗並不認同，稱整體政府會有一個整體的立場，未有正面回答是否早已指示專員面對類似情況以離場處理。張建宗批評區議員不應利用區議會作政治表態，強調區會是個為社區做實事的平台。

民主黨立法會議員許智峯質疑，由公帑出糧的公務員拒絕執行其職務是疏忽職守。（資料圖片）

評內會停擺：人在做，天在看

立法會內務委員會仍未選出正副主席，財委會的審議工作亦受阻礙，對於有擔心指會影響到民生措施的審批，張建宗就表示「人在做，天在看」，相信若民主派議員繼續為政治立場作意氣之爭，市民的眼睛是雪亮的；又認為要接受這是政治的一部分，政府會做好遊說及解說的工作，市民會看在眼內。

對於提出延長產假的《僱傭條例修訂草案》通過轉交人力事務委員會審議，張建宗形容是突破，期望內會能走出困局、走回正軌，相信用傳統穩妥的方法審議法案會較能讓大眾接受，期望內會能盡快選出主席。被問到泛民指令內會停擺的原因是要阻止《國歌法》通過，張建宗直指是借口，政府有立法的憲制責任，《國歌法》亦已獲討論了一段很長的時間，強調所有過程均按程序處理。