蔡耀昌因「歧視論」退中委　接受《01》專訪：我和民主黨都要反省

民主黨蔡耀昌早前以社區組織協會幹事的身份，就食肆不招待內地人，促請平機會調查及倡政府就「種族歧視」修例，惹社會及民主黨內很多大滿聲音，最終退出民主黨中委會，但保留黨席。蔡耀昌接受《香港01》訪問時指，相信辭任中委可能是較好的安排，雖對事件感到遺憾、失望，但理解政黨處於困難局面，需要回應社會聲音、壓力。 蔡耀昌指，事件中他和民主黨「大家都要反省」。他解釋，即使在抗疫時亦應分清是非，並非同一陣營做的事就不可批評。「食肆抗疫有需要，但不是大曬，應該理性討論，會慢慢搵到平衡點。非友即敵對社會發展不好，香港始終尊重民主、人權。」他亦提到，社協並非要求平機會「拉人封艇」，只是希望做好公眾教育，衡量食肆做法是否過火。

中港矛盾近年從未止息，去年反修例事件，更令這種情緒進一步激化，而在新冠肺炎肆虐下，最先爆發疫情的正是內地，但礙於港府一直拒絕對內地「封關」，有部分食肆以抗疫為由，表明拒絕招待內地人，事件引起社協關注。蔡耀昌指，目前有100多間食肆正執行有關政策，相信事件應獲社會關注、深入探討，思考如何在有效抗疫同時，不作出不合理的行為，「咩叫合理，有range的，有啲明顯有不合理性。」

民主黨內63名區議員及社區主任早前曾聯署，表明「蔡耀昌不代表我」，批評蔡耀昌的言論等同支持政府，其公開發言與民主黨堅持全面封關的立場有重大矛盾，促請他辭任黨中委一職。蔡耀昌反駁指，對其言論與封關立場的關係，「我就係難以理解的」。

身兼民主黨中委會成員及社協幹事的蔡耀昌，上周四代社協發表調查。（資料圖片／侯彩琳攝）

堅信封關不等同拒招待內地人 應加強討論有關論述

蔡耀昌解釋，食肆有意自救本身並無問題，但具體如何處理值得研究，「是否同封關有關就咩都 OK？封關與不招待內地人，兩者並不等同。」他指，自己從政多年，如果自己換位思考，作為區議員，亦不會要求當事人解除中委的職務。他又提到，自己在特別中委會上嘗試解釋其立場，惟仍有多名黨友堅持食肆的做法並非歧視。

他坦言，對事件感到無奈，因為其論述不被部分人所理解。「我的角度看，現時更要抓緊核心的價值。」他寄語民主黨，日後繼續做好相關討論、解釋工作，只要大家的大方向一致，更應該加強討論。

對於要求他辭去中委的民主黨中人，蔡耀昌強調大家日後「當然有偈傾」，認為討論政事時有火花在所難免，更指有部分人私下慰問他。他又表示，理解大家作為前線政治人物，時刻都要對社會的聲音、居民的意見作出即時回應，更難慢慢解釋，「人在江湖啦」，他只能對此表示「不同意，但理解。」

現年52歲的蔡耀昌是典型的「大中華膠」，他曾協助支援八九民運，營救六四逃難人士，後來有份創立前綫，2003年曾任民間人權陣線發言人、2004年擔任支聯會常委，但直至2011年7月才加入民主黨。蔡耀昌曾協助新移民，就領綜援人士須居港7年期限提司法覆核，並獲勝訴。他當時曾被民主黨中發公開信，批評他損害害港人權益，他及家人當時更被恐嚇。