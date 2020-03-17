【立法會選舉】容海恩退新民黨初選　葉劉：以為我一定欽點佢？

立法會選舉將於9月舉行，各政團正陸續協調人選出戰，其中新民黨正舉行黨內初選，但早前已報名參與新界東初選的立法會議員容海恩今日(17日)宣佈，退出黨內初選。 新民黨主席葉劉淑儀表示，事前不知容海恩會退選，對此感到失望及不明白，強調自己「並無逼走對方」，反問「初選機制都未開始，容海恩係咪以為一定要欽點佢」？

李梓敬早前參加新民黨初選，退出自由黨。（資料圖片）

葉劉在傳媒茶聚中表示，不希望容海恩會因此退黨，稍後會勸她不要退黨，但強調今次初選並無中聯辦「穿針引線」，有關機制在黨團商討已久，「如果容海恩有不滿，點解唔早啲講？」

對於容海恩表明不會「為無新界東服務經驗的人抬轎」，葉劉強調，不希望容有此想法，又提到昨晚曾與對方開會，容並無表達退選想法。

對於初選機制中表明開放給黨外人士參與，葉劉坦言，「我地想吸納外間人才有咩問題？」，強調今次初選並非為某人而設計，但認為已報名初選的李梓敬「很有決心，好有興趣參選，在現今社會上已很少見」。

被問到會否擔心李梓敬日後會轉投其他陣營，葉劉坦言，「係要面對呢個風險」，她以舊黨友、現已改立實政圓桌的田北辰為例，指對方當年也是從自由黨轉往新民黨，但現時亦已分道揚鑣。

新民黨港島區初選只有葉劉一人報名參選，她表示，自己也不希望「永遠都在港島區參選」，日後也要考慮交棒，但特別指出，「大家話陳家珮係我嘅接班人，但我地係唔會欽點架，佢都要經過初選先得」。

葉劉淑儀(左)與黎棟國今出席傳媒茶聚。(彭焯煒攝)

為報名參加新民黨初選而退出自由黨的李梓敬表示，對容海恩退出初選感愕然，自己亦只是從新聞得知。對於容海恩質疑初選為他度身訂造，李梓敬稱「我係見到初選機公平開放公平先參與」，現時仍在努力爭取提名，尚未夠數。