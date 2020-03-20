【立法會選舉】多個界別籲登記為功能組別選民　為小店發聲

尚餘半年立法會選舉就會舉行，民主派於來屆選舉劍指過半數議席，一些以往由建制派穩守的功能組別議席將會受到民主派挑戰。立法會前議員區諾軒聯同多個功能組別業界人士，今日（20日）召開記者會，呼籲合資格人士登記做功能界別選民，稱要「小店起義，光復議會」。 區諾軒指，過往一年香港的政治矛盾是前所未有地嚴峻，相信商界人士明白一個不聆聽民意的政府，不能提供到穩定的營商環境，而建制派把持的功能組別只會不斷推動不代表香港人法案，激化政治矛盾。而如果民主派未能在來屆選舉得到過半議席，他認為政府或會推動廿三條立法，並指相信商戶不想社會對立被挑動。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，議會由建制派把持，業界議員未有代表商戶發聲，造成今日營商環境不佳的局面。

林瑞華批評業界議員未有代表商戶發聲。(資料圖片/鄭子峰攝)

多個業界人士均認為，政府及建制派議員未能支援各行業商戶。林瑞華表示，疫情下各行各業都缺乏消費信心，失業率迫近03年，並預計疫情在全球爆發下，本港的失業率只會繼續攀升。他批評許多飲食業商戶如熟食中心攤檔及涼茶舖，無法從抗疫基金中受惠，認為這些店主因沒有選票而被政府遺忘。阿布泰國生活百貨創辦人林景楠則認為，如果民主派在立法會擁有過半議席，市民無需以示威及衝擊方式反對《逃犯條例》修訂，也或可避免疫情在港爆發，業界就無須面臨現時嚴峻處境。「活現香港」共同創辦人及行政總裁陳智遠則指，旅遊業面臨生死存亡的危機，但補助計畫未有特別照顧中小型旅行社，認為業界需要團結及向政府發聲，以免中小型旅行社的聲音被忽略。

多個功能組別業界人士，今召開記者會，呼籲合資格人士登記做功能界別選民。(劉錦華攝)

他們又指現時已經呼籲多個業界的合資格人士登記做選民。林瑞華指現時飲食業界有兩萬八千多個持牌人士，但登記做選民的比例不足兩成，希望能最少呼籲到三千個持牌者作登記。然而，林質疑業界人士登記做選民時被行政干預， 例如食肆作轉名手續只需一個月，但現時卻要花費幾個月。旅遊媒體「又飛啦！」創辦人周錦基指，上次有民主派參選旅遊界立法會已經是08年，呼籲業界的年輕東主盡快登記做選民，因為旅遊業業現時因疫情而步入入寒冬，業界不能只顧做生意而忽略政治。

