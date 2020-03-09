【立法會選舉】一文看清民主派潛在出戰人選　多區競爭空前激烈

立法會選舉今年9月舉行，不少有意參選人士已蠢蠢欲動，其中傳統民主派政黨已展開甄選工作，挑選代表政黨出戰人選。與此同時，去年在區議會大勝的素人區議員亦醞釀出戰，力圖在立法會選舉再下一城，但出選人物消息近日滿天飛。 《香港01》盤點目前所有潛在出戰直選、區議會（一）及「超級區議會」的民主派人士，透視這場空前關鍵的選戰。

香港島：許智峯爭連任 傳羅冠聰「出山」

港島區戰況較為明朗，民主黨許智峯將力爭連任，公民黨陳淑莊因「佔中九子案」刑期而失去參選資格，年輕黨友、北角區議員鄭達鴻將接棒參選。另外，有傳去屆以5萬票當選、近一年在美國留學的香港眾志羅冠聰，將「出山」參選，灣仔區議會主席楊雪盈、教大講師黎明亦傳出戰。

港島區有6個議席，根據2016年立法會選舉結果，泛民、建制各佔3席。

+ 2

九龍東：胡志偉、譚文豪取連任 傳黃之鋒爭泛民第三席

民主派和本土派上屆於九龍東取得53.57%選票，但由於人民力量譚得志、熱血公民黃洋達等未能協調，最終取得46.43%選票的建制派反而取得3席，民主派僅取得2席。

兩名現任議員，民主黨主席胡志偉和公民黨譚文豪料角逐連任，二人因反修例運動人氣高企，料連任機會非常高。至於民主派第三席，料由香港眾志黃之鋒、民協主席施德來及譚得志爭取，消息指若黃之鋒被取消資格，觀塘區議員梁凱晴或成「Plan B」。只要民主派在九龍東成功協調，成功取得3席機會不低。

+ 2

九龍西：十人搶位戰 不再是「女人天下」

建制派於去屆立法會選舉採取「穩守」戰術，派出民建聯蔣麗芸和經民聯梁美芬，令取得56.75%選票的民主派和本土派取得4席，當選者清一色是女人。

今屆九龍西戰況非常複雜，去屆首次參選的劉小麗取得3.8萬票，但中途被「DQ」，她正考慮再次參選，但能否入閘成為疑問。民主黨、公民黨、民協均會派人參選，去屆以公民黨成員身份當選的香港本土毛孟靜亦料爭取連任，票源會否重疊備受關注。

「七警案」主角兼九龍城區議員曾健超、與黃毓民友好的油尖旺區議員李傲然、大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、港龍空勤人員協會前主席施安娜，近日亦傳出有意參選，最新消息是大律師劉偉聰亦加入戰團，令九西陷入大混戰格局。

+ 6 + 5 + 4

新界東：泛民力保六席惟僧多粥少

新界東一向是民主派票倉，民主派和本土派去屆在新界東共取得6席，建制派僅得3席，現任的民主黨林卓廷、公民黨楊岳橋、人民力量陳志全料爭取連任，被取消議員資格的新同盟范國威和社民連梁國雄亦料會捲土重來，工黨郭永健則接替不尋求連任的張超雄出戰。

據悉，近日拆夥的「區政聯盟」有意派員出選新東，較大機會的是大埔區議員區鎮樺，加上「立場姐姐」何桂藍、曾多次發起反修例集會的劉頴匡，已呈人滿之患，在僧多粥少下，民主派做好協調工作，成為重中之重。

+ 5 + 4 + 3

新界西：去屆雷動失誤致何君堯漁人得利 傳多名素人欲出選

上屆「票王」朱凱廸、民主黨尹兆堅、公民黨郭家麒、熱血公民鄭松泰料爭取連任，去屆循「超區」入局的街工梁耀忠則計劃重返新西參選，而新同盟譚凱邦、工黨吳敏兒料加入戰圈，加上多名素人有意參選，包括屯門區議員巫堃泰、張可森、元朗區議員林進等，這場民主派爭位戰，至少有10人參加。

民主派和本土派去屆共取得54.85%選票，但因配票和「雷動計劃」失誤，民主派只能從九席中取得五席，何君堯更漁人得利，以3.5萬取得末席，落敗的工黨李卓人、社民連黃浩銘、街工名單和馮檢基名單合共達十萬票，因此今屆民主派能否在新界西有議席增長，配票策略非常關鍵。

+ 6 + 5 + 4

區議會（一）功能組別：多名素人區議員有意出戰

由區議員互選的區議會（一）功能界別（區一）競爭非常激烈，由於民主派在區議會選舉取得逾380席，「區一」立會議席肯定成為民主派的囊中物。綜合各方消息，至少七人有意角逐區一，包括民主黨東區區議會副主席趙家賢、大埔區議員「機場大叔」陳振哲、深水埗區議員劉偉聰、屯門區議員李家偉、離島區議員王進洋、葵青區議會副主席張文龍和荃灣區議員劉卓裕。有民主派中人分析，料「區一」將為王進洋和李家偉二人之爭。

+ 3 + 2

區議會（二）功能組別「超區」：雙「岑」一「張」料爭泛民超區第三席

民主派去屆在「超區」取得58.02%，民主黨鄺俊宇、涂謹申和街工梁耀忠成功當選，估計民主派今屆將繼續以「保三」為目標。民主黨料繼續派出鄺俊宇、涂謹申出戰超區，由於梁耀忠很大機會轉戰地區直選，不少民主派人士對此機會虎視眈眈，據悉，公民黨沙田區議員黃文萱已報名參與黨內甄選，社民連岑子杰、岑敖暉、張秀賢亦傳出有意角逐超區，因此「超區」戰況也有很大變數。