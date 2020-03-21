【新冠肺炎】工聯會首批港產口罩出貨　派贈有需要人士

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，口罩仍然短缺，不少市民連月來急於搜購口罩。工聯會職業發展服務處開設本地口罩生產線「口罩工場」，首批成品今天（21日）在天后中心舉行送贈儀式，工聯會立法會議員何啟明表示，口罩已獲ASTM Level 1認證，可供市民使用。首批獲送贈口罩的團體包括香港單親協會、香港復康會、「同路人同盟」、康齡長者服務社，以及各行業前線工友。

何啟明：口罩獲ASTM Level 1認證

何啟明指，首階段會使用半自動機生產口罩，預計月產十萬個，稍後會使用全自動機生產，希望可以提升產量。現時口罩工場的成品獲ASTM Level 1認證，根據美國材料和試驗協會的口罩標準F2100-11，外科口罩分為3個級別，第一級（Level 1）是低防護，第二級（Level 2）是中防護，第三級（Level 3）是高防護。對於細菌及顆粒過濾率，第一級標準需要達到95%或以上，第二及三級需要達到98%或以上。

目標產1000萬個口罩 全數贈送之用

工聯會副會長黃國健表示，「口罩工場」是一個慈善項目，目標是生產1000萬個口罩，只送不賣，不會申請政府資助，亦不會賣給政府，目的是協助有需要人士如長者、長期病患者等，可得到口罩對抗疫情。