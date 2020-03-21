【新冠肺炎】林鄭：DSE考試延期4星期　中小學復課日期另行通知

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，特首林鄭月娥宣布，3月底舉行的中學文憑試（DSE）將會延期4星期。教育局局長楊潤雄表示，將會啟動「Plan B」，DSE筆試將會在4月24日開考，預計於5月25日完成，但中英文口試將會取消。 楊潤雄又指，因應疫情惡化，原定中小學在4月20日復課的計劃，將會再延遲，直至另行通知。教育局將會在復課前最少三星期公布復課日期。

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DSE筆試4月24日開考 中英文口試取消

楊潤雄在記者會上表示，今屆文憑試的放榜日期將維持在7月內，考評局將以電郵及手機短訊通知各考生。他又指，據他所知，即使文憑試延期，亦能配合其後的大學聯招放榜，對於一些選擇在海外升學的學生，新的時間表亦無礙他們的計劃。

楊潤雄強調，教育局有責任保障考生的健康，認為延期可能有考生會感到失望，但「呢個係教育局呢一刻應該作出嘅決定」。

被問到若疫情繼續惡化，政府會否考慮取消文憑試，楊潤雄表示，對考生來說，文憑試是很重要的考試，相信他們不願自己的努力會白費，但安全也是局方的考慮，故教育局會密切留意有關情況，並採取適當的措施。

楊潤雄表示，有信心4月24日可進行考試，但仍有外地爆發及其他不確定因素影響，呼籲留在香港的市民應做好個人衛生，須隔離的人士遵守規矩，相信疫情可更大機會受控。

至於其他國際考試會否如期在港舉行？楊潤雄說，相關考試由該主辦機構負責，據他理解，有關機構正商討安排。