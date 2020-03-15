【新冠肺炎】DSE考生自學備試　沙士會考過來人勉疫境求變

不少人把公開試形容為「一試定生死」的考驗，賭上了莘莘學子多年的努力。每年3月的自修室，都坐滿應屆考生，不過今年卻有點不同。受疫情影響，自修室關閉了，模擬試取消了，學生期待已久的Last day(最後上課天)也沒有了，便匆匆被告知停課。有關DSE的傳聞不斷，一時說完全取消，一時說只取消口試，一時說延期，最後卻如期舉行。繼2003年沙士後，疫症再次在考試季節挑戰考生，當年的會考生又有甚麼經驗與勸勉傳授給後輩？ Stephen和MJ二人應考時間相差17年，但同樣為疫症下的考生，分別細數沙士和新型肺炎下，應試的心境。

Stephen(左)和MJ二人應考時間相差17年，分別在沙士和新型肺炎肆虐期間備試。(洪業銘、王海圖攝)

MJ是應屆文憑試考生，直至首科考試前19日才能回校，取回一直放在抽屜內的課本。(王海圖攝) 教育局早前宣布中學文憑試，各科筆試如期在3月27日開考。但受疫情影響，全港學校在農曆年假後繼續停課，不少學生和老師均大失預算。中六的MJ是應屆文憑試考生，訪問當天距離他首科考試只餘19日，但直至這天學校才安排分發准考證，可回校一併取回鎖在抽屜內的課本。MJ指早前曾打算回校取書溫習備試，校方卻以「不能聚集人群為由」拒絕。

雖然拿回課本，但考試範圍尚未教完。「多數仲剩最後一兩課，有啲誇張嘅直情全本未教過就停課」，MJ揭著課本苦笑。為趕在考試前完成教學，不少老師都會用網上教學軟件Zoom跟學生補課，但MJ坦言老師很難約齊所有同學一起用Zoom上課，令進度變慢。而即使可以，教學也不及老師親身在黑板前講解詳盡。原定讓學生感受考試程序和氣氛的校內模擬試亦取消了，改為學生自行在家中完成試題，再拍照上傳給老師批改。本來期待已久的「Last Day」也失去，「本來幻想中嘅Last Day好熱鬧...... 但突然間無咗，好似大家突然斷咗音訊咁。」

學校停課，考試範圍未教完，MJ唯有利用各個網上學習平台自學。(王海圖攝) 沒有老師在旁，MJ改靠自學，利用各個網上學習平台。他熟練地搜尋了數個YouTube教學頻道，之後眉飛色舞地向記者說起上次按着影片學習，成績進步不少的經驗。不過他指除了YouTube，不少學習平台也要收費，如教育局能開設免費教學頻道，甚至上載歷年試題讓學生免費下載，定更有助學生家中自習。

網上世界雖然資訊豐富，卻同樣充滿誘惑。MJ慨嘆因自修室關閉，現只能留在家中溫習，有時總難敵網絡的誘惑，忍不住滑滑手機，有時更會打開電視。他承認在熟悉的地方溫習較放鬆，但同時亦很易分心。現時唯有每天提醒自己克制，專心備試。

沙士會考生憶當年戴口罩赴試場

除了一眾學子，受疫情影響更有芸芸打工仔和僱主，包括廣告公司老闆鍾振傑(Stephen)。Stephen是2003年沙士的會考生，雖然事隔17年，但記憶猶新。最印象深刻的便是開考前等待的時間，Stephen指當時試場外無冷氣，大批考生聚集，戴了口罩加上應考的緊張情緒，呼吸更見焗促急喘。開考後，每聽到有人咳嗽亦會分心，懷疑旁邊是否有人染病。除了長時間寫卷的侷促難耐，Stephen指戴上口罩後難以觀察其他考生的表情，影響口試的互動。

廣告公司老闆鍾振傑(Stephen)是03年沙士時期的會考生，最叫其印象深刻的，是開考前在場外沒有冷氣的等待時間。(洪業銘攝)

與現時的學生不同，他笑言當年仍是「上網要撥號」的年代，遇上不明白的題目很難上網找答案，也沒有老師透過視像通話解答，只能致電同學商討答案。他認為這時代自主學習是大趨勢，而今屆考生是首批能全面體驗的學生，相信是令人成長的契機。即使今年學習生涯較崎嶇，亦寄語考生平常心面對。

回想當年，他形容2003年是不開心的一年，不論是沙士疫情、謝婉雯醫生離世，抑或是歌手張國榮自殺，都令社會持續一片哀愁；但2020年，香港更多了一份慌張和不信任。回想當年全城一心抗疫，沙士再嚴重也相信政府能帶領跨過疫境。反觀現時社會矛盾四起，難以想像當年的「救護英雄」，今日會被指責「黑醫護」，市民對政府也充滿著不信任，要搶購口罩甚至大米等日用品。

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17年過去，當日的學生現已搖身變成公司老闆，擔起多名員工生計，壓力明顯比當年會考重。不過山不轉路轉，再次面對疫情挑戰，他如當年一樣樂觀面對。他指香港人最大特性便是靈活變通，現時看準客戶需要廣告，吸引大眾直接連結到其網上平台購物的機會，加強社交平台宣傳。又將旗下旅行社轉型，冀在這場疫戰中化危為機。

