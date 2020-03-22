【新冠肺炎】楊和生：家居檢疫方法較早期改善　麥梓健倡提高罰則

新冠肺炎疫情在多國蔓延，意大利、美國等地疫情都有惡化趨勢，全球累計確診病例已經突破30萬宗。政府早前實施所有抵港人士（除澳門及台灣旅客）14日強制隔離檢疫，政府人員會在機場為入境者戴電子手帶。不過多名家居檢疫者投訴未能接獲政府發出的SMS，無法啟動「居安抗疫」App。 立法會議員黃碧雲、盧偉國、沙田區議員麥梓健，以及資訊科技界選委、「鑽石公主號」郵輪乘客楊和生今（22日）出席港台節目《城市論壇》討論政府的防疫工作。楊和生認為，現時政府採用的家居檢疫方法已較早期改善，但他認為政府宣布違檢疫令即檢控的做法，比其他技術層面更重要；黃碧雲則形容家居檢疫是笑話，強調因政府找不到檢疫中心，才要求回港人士進行家居檢疫。

黃碧雲則形容家居檢疫是笑話，強調因政府找不到檢疫中心，才要求回港人士進行家居檢疫。（資料圖片/梁鵬威攝）

黃碧雲指，由疫情一開始已要求政府全面封關，她稱香港機場、深圳灣口岸及港珠澳大橋仍然開放，每日持續有約一萬三千多人來港，「多個人（來港）又要多條手帶」。麥梓健認為，政府應檢討現行政策是否確保檢疫人士能否安坐家中，建議政府加強罪行和檢控；盧偉國稱，現時最高刑罰監禁六個月及罰款二萬五千元已經不輕，但認同可再提升。

沙田區議員麥梓健表示，駿洋邨的一至三座已被使用，主要是供郵輪鑽石公主號及湖北回港人士居住。（資料圖片/黃偉民攝）

盧偉國倡竹篙灣地盤設貨櫃作檢疫設施

現時需要接受強制檢疫人士主要集中在火炭駿洋邨，麥梓健表示，駿洋邨的一至三座已被使用，主要是在郵輪鑽石公主號及湖北回港人士居住。麥梓健又指，接獲不少駿洋邨準居民的求助，因原定入伙時間遭延遲，打亂其生活安排，難理解政府為何要向基層開刀。他贊同政府應使用酒店作檢疫中心，只要妥善處理消毒即可，另建議政府可向酒店提供資助等。

盧偉國認為，政府使用新公屋是「無辦法之中的辦法」，他提及早前已到訪四個可提供貨櫃式檢疫措施的地盤，包括鯉魚門及竹篙灣等。（資料圖片/羅君豪攝）

盧偉國則認為，政府使用新公屋是「無辦法之中的辦法」，他提及早前已到訪四個可提供貨櫃式檢疫措施的地盤，包括鯉魚門及竹篙灣等，預料竹篙灣最多可興建700至800個單位。他續指，貨櫃興建後及後亦可用做過渡性房屋，原地使用或搬遷至其他地方都可。