【新冠肺炎】政府擬修例禁食肆酒吧賣酒　未來或縮短餐廳營運時間

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球疫情加劇，本港確診個案已突破300大關，近日更有不少個案與蘭桂坊有關。特首林鄭月娥今日（23日）召開記者會，她稱政府將修例暫時禁止全港領有酒牌的食肆及酒吧等供應或售賣酒精，約涉及8,600間餐廳及食肆。 林鄭月娥指，倘酒樓及餐廳業界不夠自律減低人群聚集，政府會制定法例管控其營運模式，如縮短營運時間、限制座位數目等。

林鄭月娥說，政府將修例，禁止全港領有酒牌的食肆及酒吧等供應或售賣酒精。（羅君豪攝）

林鄭：飲醉少少會有更親密行為 增感染風險

林鄭月娥指出，近日與酒吧、聚會相關的確診個案不少，而酒吧不似餐廳酒樓，顧客難以「坐遠啲」或「分餸」，他們脫下口罩後便飲酒聊天，而在酒吧的環境下，消費顧客行為具高風險，直言：「如果飲醉少少，就會有更加嘅親密行為，令到交叉感染風險增加。」

將修例禁止賣酒 強調「盡快做」

她說，政府將修例，暫時禁止全港領有酒牌的酒吧、食肆或會舍供應或售賣酒精，約涉8,600間。她形容有關措施是法律手段及「嚴厲」，強調要「盡快做」，律政司司長會分秒必爭研究如何實施。

除了立法規管外，她稱政府願意與酒吧業界商討，以免酒吧成為病毒傳播的場所，「可唔可以有啲嘢唔洗等法律可以做左先。」她又指，政府會發出詳細指引，期望達到更好效果。

或會限制餐廳營運時間

林鄭續指，政府會與酒樓及餐廳業界接觸，希望他們可提出如何能進一步減少聚會的機會，包括減少舉行婚宴或慶祝活動等。她說，一旦業界未能自律，政府會制定有關法例，以管控酒樓食肆的營運模式，如縮短營運時間、限制座位數目等。

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政府會協助有就業困難人士

林鄭說，不希望見到有員工因此被裁減，政府內部正研究，強調會盡力為有就業困難、失業的市民提供最適切援助。