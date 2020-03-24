張舉能接任終院首席法官　林鄭點名郭榮鏗籲他「促成任命」

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球疫情加劇，港府昨（23日）「落猛藥」，宣布多項抗疫新措施，包括周三（25日）凌晨起禁止非香港居民從海外國家或地區乘飛機入境、所有英美歐抵港人士需接受病毒檢測，以及研究修例禁止全港約8600家持酒牌食肆、酒吧賣酒等。 行政長官林鄭月娥今早主持行政會議前見記者，率先宣布將任命終審法院常任法官張舉能，出任終審法院首席法官，又點名主持內會選出主席的公民黨立法會議員郭榮鏗，指他身兼大律師的郭榮鏗，應比更多議員明白司法制度的重要，以及樂意促成終院首席法官得到任命。

(梁鵬威攝)

【10:10】被問到政府會否進一步禁止食肆營運？林鄭表示，昨日已表明會在法例下進行賦權工作，在有需要時，可以進一步縮短食肆營運時間或限制座位數目等，必要時亦可禁止食肆營業。

至於會否加強違反家居檢疫令人士的罰則？林鄭回應說，有關人士的行為非常不負責任，呼籲當時人不要以身試法，她強調，要在街上截獲違反檢疫令人士，就要即時送往檢疫中心，但林鄭指出，由於檢疫中心位置有限，應先留給確診者的緊密接觸者。

林鄭特別提到，有說法指可否將所有人送往檢疫中心，她強調有很大困難，因每日有約6000至7000人返港，政府沒有足夠位置容納。

被問到政府會否進一步全面封關？林鄭強調，有很多香港人需要返香港，而根據基本法，香港人有出入境自由，即使該人是外籍人士，也可能是香港人，強調政府是以實證為本，不按種族及語言來決定政策。

【10:08】被問到會否向罷工呼籲封關的醫護人員道歉以及收回對醫護人員的批評。林鄭月娥沒有正面回應，表示在過去兩個多月，在同時候都有訴求呼籲封關，但每次都有不同意思。政府按疫情發展在關口做了不同控制工作，成功大幅度降低跨境人流，安然渡過２月及３月初。本地個案已很少，但之後發生海外輸入，因此政府聚焦處理機場的管控，強調措施是按專家建議及科學數據所做的工作。

禁酒令方面，林鄭月娥表示這個課題非常困難，希望香港市民能自我約制，「如果能成功自我約制就不需要大量法律工作，但為了讓社會安心，我們也願意採取法律工作。」林鄭月娥指，法律工作要聚焦處理最令人擔憂的部份，而在多種消費模式中，最令人擔心的在酒吧裏發生，有約10個確診個案與酒吧有關。

她又指，當酒吧不可以賣酒後，可以做其他生意，因為很多酒吧都領有食肆牌照。政府昨天提建議後，聽到社會及業界有很多意見，政府願意繼續聆聽，而相關法律工作需要至少數天才能完成深入研究。她希望最好的方案是市民自律留在家中，減少社交接觸。如果政府見到情況不妙，會毫不猶疑採取社會最能接受又能保障公共衞生的方案。

林鄭月娥昨日宣布多項抗疫新措施，包括周三（25日）凌晨起禁止非香港居民從海外國家或地區乘飛機入境、所有英美歐抵港人士需接受病毒檢測，以及研究修例禁止全港約8600家持酒牌食肆、酒吧賣酒等。（資料圖片/羅君豪攝）

【09:55】有記者問到，終審法院首席大法官的任命須經立法會同意，現時立法會運作停擺，有沒有信心可通過。林鄭提到，基本程序是當行政長官接受司法人員推薦委員會推薦後，行政署長通知立法會內務委員會啟動程序，由內委會決定應否成立小組委員會討論建議，開會討論後，如小組委員會支持建議，向內委會匯報。其後行政當局預告有關任命的動議，交由立法會表決。

林鄭指，張舉能法官在法律界有崇高地位，司法經驗豐富，看不到立法會會不同意他的任命。然而，她指立法會內務委員會是她十分關心的問題，因為內會至今都選不出主席，無法討論任命，整個程序停頓。林鄭呼籲，內委會盡早選出主席處理議案，以及其他排隊中議案。她又點名提到，目前主持選主席的人，是身兼大律師的郭榮鏗，理應更加明白司法制度的重要性。

終審法院常任法官張舉能(右)，將接替明年退休的馬道立(左)，出任終審法院首席法官。(資料圖片)

【09:50】行政長官林鄭月娥宣布，接納司法人員推薦委員會的建議，根據《基本法》第88條，委任現任終審法院常任法官張舉能為下任終審法院首席法官，於2021年1月21日生效。

林鄭表示，根據程序需要先徵得立法會的同意，才能作出正式任命。她今早已發致賀信給張舉能，認為對方有卓越才能，並有充足行政經驗。林鄭又感謝將於明年退休，已屆65歲的馬道立在過去10年擔任首席法官的工作。