【新冠肺炎】政府推禁酒令　張宇人促政府助餐飲酒吧付租金薪酬

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，特首林鄭月娥宣佈將會透過修例發出「禁酒令」，全港8600間食肆酒吧禁賣酒，但未有實施時間表及詳細情況。 飲食界立法會議員張宇人表示，若政府推出「禁酒令」，業界會配合，但希望政府能為業界支付租金、員工薪酬及免繳交「禁酒令」期間的差餉。他又指，業界各商會一致同意各餐廳及娛樂場所將不會接待戴手帶人士，若他們踏入場所，將會致電政府熱線舉報。

張宇人表示，若政府推出「禁酒令」，業界會配合，但希望政府能為業界支付租金、員工薪酬及免繳交「禁酒令」期間的差餉。（歐嘉樂攝）

張宇人在記者會上表示，對於政府實施「禁酒令」感到十分突然，強調「飲酒不等於散播疫情」。他說，業界願意配合政府，但卻無能力配合政府，若政府禁止餐飲業賣酒或禁止晚上6時後營業，「等於全日無得做生意」。

張宇人指，業界已同意全部光顧餐廳的人士需配戴口罩，他亦得悉有快餐店已暫停晚市營業，業界將盡量為每張枱之間保持1.5米距離、安排一枱只坐四人等。

餐務管理協會主席梁振華指出，現時每間餐廳平均需承擔逾8萬元租金，強調他們非常樂意支持政府，但希望政府能支援餐飲業員工，幫助業界渡過難關。

飲食及娛樂聯盟召集人陳民表示，自己代表1025間有酒吧批註的酒吧，他對於禁酒是否可抗疫成疑，又認為「禁酒令」應有時間限制，他得悉有部分酒吧自願暫停營運14日，但政府需就此對業界賠償。