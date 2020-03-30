【立法會選舉】新同盟擬攻四席　范國威：冀成素人、傳統泛民橋樑

立法會選舉今年九月舉行，民主派以「35+」為最高綱領。在區議會選舉取得19席的新民主同盟上周三（25日）召開執委會，啟動黨內甄選程序。消息人士指出，該黨除有意派人出戰新界東和新界西，亦有黨員有意出戰區議會（一）功能界別和超級區議會，其中連續四屆連任大埔區議員的任啟邦有意出戰「區一」。 該黨前立法會議員范國威接受查詢時表示，新同盟既不是傳統泛民，也並非素人，認為該黨可作為素人和傳統泛民之間的溝通橋樑，又認為民主派需思考「區一」議席如何能與「反修例運動」扣連。

范國威認為新同盟既不是傳統泛民，也並非素人，認為該黨可作為素人和傳統泛民之間的溝通橋樑。（資料圖片／鄭子峰攝）

范國威轉區機會非常低



據了解，新同盟在地區直選將採取「穩守」戰術，因選舉呈請被取消議員資格的范國威料再戰新界東，轉區機會非常低；去屆因太太健康問題而棄選的荃灣區議員譚凱邦料很大機會續戰新界西。

至於區議會（一）功能界別和超級區議會，有黨員亦有意出選。據了解，資深區議員任啟邦有意出戰「區一」，並頻頻就「區一」與新界東不同板塊的傳統泛民和素人溝通。

任啟邦接受查詢時承認有意出戰「區一」，他表示新同盟並非傳統泛民政黨，既可與本土立場的區議員溝通，同時亦對民主黨、公民黨等傳統政黨有一定了解，認為該黨可作為兩者的橋樑角色，從素人和傳統泛民之間取得平衡。任表示，現時正與不同地區的民主派人士溝通，了解他們對「區一」議員的期望和意見，他表示若接觸素人後，素人板塊認為政黨人士不適合出任「區一」議員，他願意退出，但認為現階段可「試下跑跑」，又建議民主派可就「區一」舉辦初選。

任又表示，過往劉國勳出任「區一」議員時，其議會工作只集中為區議員爭取加薪，但忽視爭取區議會功能改革，例如撥款程序改革、市政改革等，故希望透過與其他民主派人士溝通，就相關範疇提出意見，「即使最後出唔到都好，都希望畀到啲意見。」任表示，在民主派主導區議會後，很多時候政府對區會採取不合作態度，他擔心情況成為常態，因此他希望下任「區一」議員會「要出嚟頂下政府」，不能讓政府矮化和漠視區議會。

任啟邦表示，過往劉國勳出任區一議員，其議會工作只集中為議員爭取加薪，但忽視爭取區議會功能改革。（資料圖片／高仲明攝）

有黨員欲戰超區 黨友不看好



范國威則表示，該黨正與不同民主派持份者會面和接觸，了解和聆聽他們的期望和看法，從而讓新同盟思考參與公民社會和選舉的模式，他強調民主派需以「35+」作為是次立法會選舉的最高綱領。至於是否派員出戰區議會（一）功能界別，范國威認為，新同盟既不是傳統泛民，亦不是素人，認為該黨可作為素人和傳統泛民之間的橋樑，又認為民主派需思考「區一」議席如何與反修例運動扣連，同時亦需思考如何與素人區議員協作。

據了解，該黨上周三召開執委會，啟動黨內甄選程序，下月開放予有意出戰的黨員報名，料五月中至六月能定出出戰名單。新同盟去屆派出關永業出戰「超區」，最終需要棄選，據悉今屆亦有黨員有意披甲出選「超區」，不過多名黨員接受查詢時坦言，新同盟票源主要集中於新界東，新界西雖有樁腳，但與其他傳統政黨和素人板塊相比，仍較為遜色，在其他地區更完全沒有樁腳，若新同盟派人出選「超區」這類全港性選舉，形勢較為「蝕底」。