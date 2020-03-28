【立法會選舉】李梓敬「轉會」公民力量避談自由黨：感激過往栽培

立法會選舉將於9月舉行，新民黨正舉行黨內初選，並首次開放給非黨員參加，李梓敬由自由黨「過檔」公民力量，與另外兩名公民力量成員林宇星及陳志豪，力爭新民黨的新界東出選資格。李梓敬今日（28日）表示，上周已入紙申請加入公民力量，相信在完成文書工作後就能順利成為當中的一員，至於會否加入新民黨則未來才再作決定。 被問到與自由黨的關係，李梓敬就拒絕評論，只表示感激過往任何一個參與過的團體對自己的栽培，又強調今屆的立法會選舉非個人得失的遊戲，市民的一票決定香港未來的路向。

由葉劉淑儀領軍的新民黨推出初選機制，破天荒容許黨外人士報名參選。在新界東方面，除了本身是新民黨成員的公民力量發言人林宇星及社區主任陳志豪外，李梓敬亦從自由黨退黨參選，並積極參與公民力量的活動。繼上周出席公民力量舉行的初選論壇後，李梓敬今日再到該黨的「選民登記巡迴站」啟動禮撐場。除了以KOL身份現身，林宇星介紹李梓敬登場時，更稱呼對方為公民力量的準成員。

李梓敬解釋，自己上周已入紙申請加入公民力量，相信在完成當中的文書工作後，就能順利成為公民力量的一員。被問到會否加入新民黨，李梓敬稱現時會集中與公民力量合作，未來的事未來再去研究。他又希望，可以盡快融入公民力量的大家庭，亦很高興認識到很多新的兄弟姐妹，藉着今日的登記站活動更與不同地區的核心義工建立聯系，目標是爭取到大家一齊努力，面對未來幾個月的大挑戰。

李梓敬從自由黨退黨參選，並積極參與公民力量的活動。（廖雁雄攝）

公民力量3人爭1新東資格 李梓敬：非個人得失遊戲

一旦李梓敬成功加入公民力量，將要與同黨的林宇星及陳志豪力爭新民黨新東的出戰資格，被問到是否有信心脫穎而出，李梓敬就笑稱另外二人比自己精銳，「講野又叻過我、又靚仔過我」。他強調，參與任何競爭均會抱着盡力的心態，而今次的立法會選舉並非個人得失的遊戲，當泛民表態要爭取議會過半、否決《預算案》等重要議案時，市民的一票是要決定香港未來的路向。他又形容現時香港面對很大的十字路口，此刻最重要的不是談個人爭取到某個議席。

陳志豪就表示，任何一個人在初選勝出，公民力量都會全力支持，強調一定要團結才可以在9月的選舉中取得席位。

李梓敬：感激自由黨的栽培

李梓敬又提到，在經歷區議會選舉以90票之差被撃敗後，曾一度感到灰心並決定永不參選，「當對手咩都冇做過，淨係嗌口號就贏到」、「當有人相信831死咗人」，質疑自己如何可以爭取到支持，亦因而決定要做好輿論工作，打好文宣戰。李梓敬指，在過去大半年建制處於「捱打」狀態，故立志透過youtube發放真確消息，及釐清主流媒體的偏頗新聞；在收到不同鼓勵自己的留言後，重燃為社區服務的決心。

有指自己的路線「越走越藍」，李梓敬指出當日特首林鄭月娥上台初期，與泛民的關係良好，例如參加民主黨黨慶及捐款等，但亦未換來施政暢順，因而明白到要抓緊自己宗旨。對於被指「極深藍」，李梓敬就辯稱若「深藍」等於支持政府，自己亦有每日批評食衛局局長陳肇始抗疫不力。

另一個外界關注的焦點，是李梓敬當日為了新民黨初選退出自由黨，引來黨魁鍾國斌等的不滿，李梓敬表示，感激過往任何一個參與過的團體對自己的栽培，現時與公民力量的合作十分愉快。

容海恩批初選內定 李梓敬讚揚對方勤力

新民黨及公民力量現屆新界東立法會議員容海恩，早前宣布退出黨內初選，並批評初選機制「已內定了其他人」，又認為自己無需為他人「抬轎」，但就不排除日後有退黨參選的可能性。李梓敬就表明不想對容海恩作評論，但稱一直對對方很有好感，讚揚容海恩的勤力，甚至生育後未坐完月已繼續落區，更是自己法律博士的師姐。

新民黨初選評分機制由三部份組成，當中佔五成的遴選委員會評估包括筆試、 面試及模擬競選論壇。最後參選人要通過地區樁腳投票，以確保獲得足夠地區支持度，最後經36人黨中央委員會、7人青年委員會作暗票投票，總得分最高之候選人將代表新民黨出戰立會。新民黨常務副主席黎棟國表示，若有非黨員或他黨黨員參與初選，並勝出初選，該人需要加入新民黨。若隨後勝出立法會選舉，則必須退出原有政黨。