【立法會選舉】港島民主派協調亦屬意公民投票　初選每選民握4票

主動協調民主派參選立法會選舉的港大法律系副教授戴耀廷、前立法會議員區諾軒，今晚（26日）與積極考慮參選香港島的各路人馬會面，共同討論如何協商民主派的出戰名單，並很快達成共識，選擇了前天（24日）在九龍西協商會議最多人認同的「公民投票」方案。 有份協助協調的前香港島立法會議員區諾軒透露，席間大家同意，在初選階段讓選民每人投4票，選出他們最希望作為代表出戰的人選。有與會者指，他們都認同在初選後，讓民主派在目標4席之外，再容納少量隊伍報名參與官方選舉。

區諾軒又指，香港島的會面可謂暫時最順利的一次，整場會面時間少於2小時。（資料圖片）

區諾軒表示，與會者都希望，香港島的民主派間有選前協調，以集中票源，爭取在港島區贏得4個議席。他表示，雖然首輪機制投票會讓選民每人投4票，但最後官方選舉前的棄選，將與其他地方直選選區一樣，由民調決定各人排名。區諾軒又指，香港島的會面可謂暫時最順利的一次，整場會面時間少於2小時。

有與會者表示，席間大家對公民投票方案，完全沒有反對聲音，只是討論了一些牽涉技術的細節，例如是否採用名單制投票、是否加入Plan B等，因為香港島的潛在參選人有被DQ的機會不低。此人又形容，會面的氣氛相當良好，認為大家有團結精神，「大家坐埋一齊都是一team人。」

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亦有參與會面人士指，會上有素人提出不同的方案，但主要都是希望機制對素人較為友善，因為相信傳統大黨有一定優勢。據悉，傳統泛民在會上亦對機制沒有提出太多意見。

據悉，民主黨許智峯、公民黨鄭達鴻、香港眾志羅冠聰、灣仔起步楊雪盈、公專聯司馬文、素人仇栩欣、南區區議員彭卓棋、傘兵區議員徐子見及「2047香港監察」召集人錢志健，都有親自或派代表參與會面。

「公民投票方案」，即初選兼棄選，在7月初先進行公民投票，按得票先為眾參選隊伍定出無棄選約束力的排名，供各隊伍參考其得票及排名，讓他們自行決定是否整合參選隊伍或參與官方選舉。各參與正式選舉的隊伍之後再按選舉日前兩日公布的民調結果決定那個隊伍棄選，支持度排名不在可當選範圍的隊伍將公開宣布停止選舉工程，並呼籲支持者不要投票給自己。