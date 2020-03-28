公民力量設24小時選民登記熱線　李梓敬：力阻泛民議會過半

立法會選舉將至，於去年區議會選舉中大勝的民主派，矢志奪取過半數議席，取得立法會的主導權，甚或透過兩度否決《財政預算案》迫使特首下台。建制要力阻泛民「奪權」，在選舉工作上亦開始較勁，公民力量就有今日（28日）開始，展開為期30日的新界東選民登記行動，幫助未登記成為選民的居民進行登記。公民力量在大圍站外舉行「選民登記巡迴站」啟動禮，除了早前已報名參與新民黨內初選的發言人林宇星、及社區主任陳志豪外，由自由黨退黨報名新民黨初選的李梓敬亦有現身撐場。 政府昨日（27日）宣布為減少社交接觸，明日（29日）凌晨零時起禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集，因應政府政策，公民力量派出一隊義工，負責24小時選民登記熱線，並會上門為市民登記。

公民力量今日下午舉行於大圍站外，舉行「選民登記巡迴站」啟動禮。（廖雁雄攝）

對於近日有泛民提到要「議會過半」，藉此反制政府，林宇星憂慮會對重大社會議題及政策的議決造成極大影響，政府在施政上亦會寸步難行，並為香港的未來方向增添更多未知數。他指出，選民登記是選舉重要的一環，選民就是政黨最終選票的基礎，希望盡量令支持者取得選民資格，以爭取公民力量在議會奪得議席 、阻止反對派議會過半的目標。

李梓敬就提到，公民黨黨魁楊岳橋早前明言若泛民議席過半，會否決所有撥款申請及法案，包括《施政報告》及《財政預算案》，批評對方的所作所為如同「攬炒」，並非香港市民想見到的境況。李梓敬稱，在區選落敗後仍有接觸不同市民，有不少向自己表示支持，惟未有做選民登記，故希望透過發動選民登記活動，鼓勵這一批「正常的香港市民」走出來支持自己。他又直指，香港過去大半年「被玩到謝晒」，建設力量必定要在是次立會選舉中，取得過半議席，令香港重返正軌。

政府限群組聚集 公民力量設電話義工隊做選民登記

公民力量今日下午於大圍站外，舉行「選民登記巡迴站」啟動禮，展開為期30日的選民登記行動，幫助未登記成為選民的新界東居民進行登記。除了公民力量的成員，多名親建制派的KOL亦有現身支持，當中包括KOL100計劃發起人、前自由黨成員李梓敬。主席潘國山指，公民力量暫時取得超過1,500個選民登記，對於一眾KOL朋友能到場支持感到開心，形容自己「充咗電、加咗勁」，會繼續做好地區工作。潘國山強調，公民力量現時最重視的是防疫工作，沒有間斷的在地區向市民派發口罩及搓手液等防疫用品，會堅守與地區一同面對難題的服務精神。

政府由明日凌晨零時起禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集，公民力量能趕及在禁令前舉行啟動禮，潘國山笑言是剛好避過。林宇星解釋，未來會以24小時選民登記熱線，由義工隊點對點為市民進行登記，以避免有群眾聚集的情況，亦希望在截止前盡量爭取更多的登記。