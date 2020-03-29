【區議會選舉】工聯會調查：逾九成人感區選不公　受暴力威嚇

2019年區議會選舉中，民主派大獲全勝，投票率創歷屆新高達71.2%，唯選舉收到的投訴亦高達44,947宗，遠高於2015年的8,824宗投訴。 工聯會於本月1日至27日透過Whatsapp及Youtube發放問卷進行網上調查 ，成功訪問684位市民有關去屆區議會選舉公正性的意見調查。調查顯示，逾九成受訪市民認為區議會選舉出現暴力事件，而「連儂牆」、重覆排隊投票等問題，亦令人質疑選舉不公。 去年在區選落敗的工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，要承認建制派在選舉大敗，但如果是輸給了選舉的不公及暴力情況，就不能心服口服。

西貢尚德區前區議員簡兆祺形容，去屆選舉是是「嚐盡苦頭」，例如他被人以塗鴉方式人身攻擊。（黃舒慧攝）

工聯會今日 （29日）舉行記者會，公布調查結果。鄧家彪指，去年區選的暴力情況影響建制派選舉工作，包括建制派支持者不敢投票；商店害怕被「裝修」而不張貼建制派候選人海報；「連儂牆」則充斥對建制派的不公指控及攻擊；重複排隊的情況令行動不便者及上班人士非常不便，甚至放棄投票。

對於選管會擬修改立法會選舉活動指引，鄧家彪認為，指引的建議「不痛不癢、軟弱無力」，不足以回應上述問題，例如指引只是建議票站主任自行決定可以讓70歲以上的選民優先投票，並非列作強制措施，亦無法處理「連儂牆」問題。

西貢尚德區前區議員、工聯會簡兆祺表示，去年選舉是參選區議會以來印象最深刻的一次，其議員辦事處曾被破壞六次，包括被噴油、剪鎖，亦被人以塗鴉方式人身攻擊。他又稱，自己與家人選舉前夕更被人威嚇，須要連同家人離開位於尚德邨的單位，另覓地方暫住。