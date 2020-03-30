【立法會選舉】選民更新資料周四截止　民建聯促政府延限期一個月

立法會選舉今年9月舉行，選民更改登記資料於4月2日截止，新選民登記則於5月2日截止。民建聯主席李慧琼今天（30日）表示，因應新型冠炎疫情持續，要求政府將選民資料更新及新登記限期延後一個月。

民建聯主席李慧琼表示，因應新型冠炎疫情持續，促政府將選民資料更新及新登記限期延後一個月。（吳倬安攝）

李慧琼表示，現時防疫和抗疫工作為社會焦點，政府部門因應疫情亦已調整服務，惟選舉事務處未有因應疫情作調整，她建議政府將選民資料更新及新登記限期延後一個月。李慧琼表示，將去信選舉事務處和政制及內地事務局，提出相關建議。

李慧琼指出，來屆功能界別選舉競爭激烈，香港目前面臨前所未有挑戰，社會「暴亂」令香港在過去半年時間受嚴重打擊，肺炎疫情亦衝擊香港經濟。她提及有民主派稱若議席過半，就不會讓任何政府法案通過，她呼籲建制派支持者若不想「被攬炒」，緊記在限期前登記做選民。

另外，民建聯立法會議員陳恒鑌表示，希望政府盡快推出第二輪防疫抗疫基金，為不受惠於首輪基金的行業提供支援，並設失業援助金。黨友柯創盛則指，食環署熟食中心下的食肆、洗衣店、美容業等未能受惠於首輪防疫抗疫基金，他希望政府推出第二輪基金「補漏拾遺」，又指落區與市民接觸發現，很多基金申請人未能全面掌握基金資料，要求政府加強與相關持份者的宣傳工作。