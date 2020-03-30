【新冠肺炎】消息：秘魯包機成事最快需要一星期　料港人需自費

今日有消息指，入境處正安排包機接載滯留在秘魯的港人回港，但現時未有相關時間表。有滯留人士早前更要求政府為她支付滯留時的食宿，在網上引起少爭議，「旅遊達人」項明生更在Facebook撰寫批評。 有政府消息人士向《香港01》透露，目前仍未有航空公司願意與政府簽約承包此工作，預料秘魯的包機至少需要一至兩星期安排。消息又指，由於秘魯的情況未屬於危急，有關滯留人士將需要自費支付包機的機票費用。

秘魯市面氣氛緊張，更有軍人巡邏。（受訪者提供）

政府高層消息表示，港府目前的工作要先找到熟悉秘魯當地航線、地形的公司，承接有關包機的工作，而較為港人熟悉的國泰、港龍航空公司本身都沒有航班、航點在當地，故安排包機的工作，沒有之前武漢或日本的包機那麼簡單。翻查資料，國泰航空及巴西LATAM航空2016年簽定聯營協議，透過兩家航空公司位於歐洲及美國的航點，加強往來亞洲及南美洲的航班聯繫，包括來往香港與秘魯利馬的航班。

消息人士指，當港府成功與航空公司簽約後，仍需向當地大使館申請，讓包機降落，有關申請亦需時處理獲批。港府之後亦要安排分散在秘魯當地的滯留人士集中到一個地點，乘坐該一班航機，相信安排人流亦需時約3至4日。消息估計，眾多的程序與工作加起來，即使所有工作無縫交接，亦需要至少一個星期，才可以完成全部工作，估計整個安排包機的工作，需要1至2星期。