【新冠肺炎】外傭代理收入斷崖式跌9成　冀政府資助每間公司8萬元

新冠肺炎疫情持續擴散，衝擊各行各業，特首林鄭月娥早前承諾，將啟動第二輪「防疫抗疫基金」，動用數以百億元協助在水深火熱的行業。 民建聯立法會議員李慧琼及葛珮帆今日（31日）聯同外傭代理業界召開記者會，業界代表指，自去年12月淡季起，加上受疫情影響，菲律賓及印尼已封城，業界收入「斷崖式」直插9成，希望政府能將外傭代理行業納入「抗疫防疫基金2.0」的支援範疇，為每間代理公司提供8萬元資助。

伍斯傑預計，若情況持續，在4至5月將會有九成代理公司面臨倒閉風險，影響本港過百萬人生活。（民建聯facebook截圖）

外傭代理業界代表黃國業表示，現時有約40萬本港家庭有聘用外傭，本港約有2700間代理公司，當中約600間公司獲菲律賓及印尼領事館認可，可引入兩國外傭，惟現時行業進入停擺狀態，加上近兩個月菲律賓及印尼已封城，令他們傷上加傷。

另一業界代表伍斯傑表示，即使外傭代理公司正面臨虧蝕，但由於他們每日都幫助八至九成僱主作居中協調，故不能貿然停業，但若情況持續，在4至5月將會有九成代理公司面臨倒閉風險，影響本港過百萬人生活。

現時政府已禁止所有非本地居民到港，但早前來港的外傭需接受14日強制檢疫。業界代表批評，政府對此並無任何支援，僱主及代理公司需要安排接機，及支付所有外傭檢疫期間的費用，以及量體溫、安排膳食及心理輔導等，令他們負擔大增，希望政府能提供清晰及安全指引。

業界代表又指，現時約有1千名斷約外傭在港，領事館沒有為他們找新工作，需由外傭代理負責安排住宿及膳食，業界希望政府能就此提供支援。業界又要求，政府應安排專責部門負責為疫情下的外傭代理公司提供支援，處理他們正面對的各項困難。