民政署懶理區會否決開始天眼升級工程　主席林健文：料提司法覆核

油尖旺區議會在上周二（24日）的地區設施管理委員會上，全票通過要求中止更新西洋菜南街CCTV系統、以及拆除舊有CCTV的動議。在席議員認為，西洋菜南街的CCTV系統源於旺角行人專用區的高空襲物案件，然而自2018年取消旺角行人專用區後已失去存在價值，為了避免進一步浪費公帑，應中止涉資至少150萬元的更新工程及後續維修，惟民政署拒絕執行區議會的議決，今日（31日）按計劃開始家樂坊的CCTV更新工程。 油尖旺區議會主席林健文及副主席、公民黨余德寶等人，今日到設置了另一個天眼的荷李活商業中心前舉行記者會，抗議民政署踐踏議會及浪費公帑。身兼律師的林健文指，正與大律師商討提請司法覆核的可行性，認為有一定勝算，稍後公布進一步的行動。

油尖旺區議會在上周二（24日）的地區設施管理委員會上，全票通過要求中止更新西洋菜南街CCTV系統、以及拆除舊有CCTV的動議。（袁澍攝／資料圖片）

油尖旺區議會上周二以13票全票通過要求中止更新西洋菜南街CCTV系統、以及拆除舊有CCTV的動議。余德寶指出，旺角天眼源起於2009年發生的多宗、因不滿行人專用區表演者嘈雜，而高空投襲漒水的案件，惟警方多年來仍未能拘捕涉案人士，而行人專用區亦已於2018年取消，天眼已失去當初的用處。余德寶續表示，去年建制派區議員通過升級CCTV系統，由過往集中於高空襲物擴展至所有刑事案件，擔心警方會用任何方法取得CCTV並用作其他用途，侵犯居民及途人私隱。

民主黨曾自鳴指，區議會通過有關動議後，民政專員表示會就此詳加考慮，惟昨日傍晚6時左右、接近下班時間才致函區議會，通知有關工程會如期在今日展開，沒有給予區議會機會與專員溝通，有關決定更是漠視議會決定，踐踏議會意見。曾自鳴表示，區議會已去信當年義務借出家樂坊及荷李活商業中心天台、設置天眼的恒隆集團，請求對方幫忙制止工程進行。

油尖旺區議會主席林健文（右）及副主席、公民黨余德寶（左）等人，抗議民政署踐踏議會及浪費公帑。（羅君豪攝／資料圖片）

林健文批一意孤行 料提司法覆核

社區前進朱江瑋譴責民政署漠視議會、浪費公帑，沒有尊重議案強行動工。林健文批評民政署一意孤行，在與兩位大律師商討後，認為對於民政署不按照議員動議作出的行政決定，提出司法覆核有一定勝算。林健文解釋，CCTV的需要性與11年前相比已大大減低，引述警方在2019年討論是否更新系統的會議上承認，自2018年「殺街」後該位置再無出現高空襲物，反映西洋菜南街與其他街道無異。另外，民政署指若違反與承建商的合約，需賠償60多萬元，惟系統更新後每年的維修費達32萬元，長遠而言移除CCTV可以保障公帑不進一步浪費。林健文又指，有關開支屬區議會撥款，而區議會已明確拒絕，質疑支付工程的款項可以從何而來，又是否具合法性。

由2008年12月起至2009年6月，旺角西洋菜南街一帶共發生了3宗高空投擲鏹水彈案件，導致合共100人受傷，政府事後安裝了8部俗稱「天眼」的系統以作監察。