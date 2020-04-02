【肺炎停課】三成半家長對網上教學存疑　張國鈞：可考慮取消暑假

新冠肺炎肆虐，教育局局長楊潤雄上月（21日）宣布，全港學校無限期停課，直至另行通告。民建聯調查顯示，43.6%受訪者滿意停課期間網上學習的安排，亦有35.1%受訪者表示不滿意，兩者比例相差不足一成，反映有不少家長對網上教學心存疑慮。 民建聯立法會議員張國鈞建議，教育局應額外撥款支援學童，並可考慮取消暑假，追回學習進度。

民建聯張國鈞。（資料圖片）

民建聯於在3月9日至20日以電子問卷形式訪問1861名家長，調查新冠肺炎疫情下的停課及復課安排的意見。結果顯示，93%受訪者認為子女停課加重家長的照顧壓力，當中38.7%更表示很大程度加重家長照顧壓力，亦會構成額外財政負擔。

教育局提倡「停課不停學」，大部分學校改以網上形式授課，有43.6%受訪者滿意停課期間網上學習的安排，亦有35.1%受訪者表示不滿意，兩者比例相差不足一成，反映有不少家長對網上教學心存疑慮。張國鈞擔心，部分基層家庭由於單位面積小，部分學生網上上課期間會受其他家庭成員干擾，會對學生的學習構成影響。

不少家長獲知政府最新復課公布後，雖理解但也感到受打擊。（資料圖片）

民建聯提出幾項建議，幫助停課期間的家長及學生渡過困難，包括要求政府提供一次性現金援助，幫補因為停課安排而相應增加的家庭開支，並呼籲有關部門簡化程序，令有需要的家庭可更快得到支援；建議教育局額外撥款支援學童，可考慮取消暑假，以追補學習進度。

另一民建聯議員柯創盛認為，電子教學為未來大趨勢，在疫情中亦見電子教學的重要性，著政府普及電子教學，促使教師及學生盡快適應網上教學模式

籲教育局重推教育電視

張國鈞指，現時部分「有心人」模仿教育電視，製作網上教學短片，將政治訊息加插在內，批評短片會「教壞小朋友」，對他們造成傷害。柯創盛亦指，教育局的教材沒有與時並進，建議政府對教育電視的節目投放更多資源，並呼籲教育局提供更多指引，協助家長為學童選擇教材，亦有部分家長反映，希望教育局重播教育電視予學童觀看。