逃犯條例│2019/20港台記者OT近5500小時　表揚及投訴數字俱飆升

去年反修例事件在全港有很多不同示威衝突，香港電台新聞部一度聘請不少外判攝影師協助採訪，但後來因開支過大，去年財政超支500萬元，被港台高層要求緊縮開支。 自去年6月至今年2月期間，香港電台記者合共因採訪而超時工作了5492小時，在採訪期間報稱受傷的人數共20人，期間損毀16件攝錄器材，但港台沒有職員雖然接受心理輔導，亦沒有就警察執法期間的行為，向投訴警察課作出投訴。 另外，港台上年度收到的投訴數字都比表揚數字同時飆升。

廣播處長梁家榮回覆立法會議員陳志全的開支預算指，在2019年6月至2020年2月期間，記者因採訪而加班的時數為5492小時。（資料圖片/羅君豪攝）

廣播處長梁家榮回覆立法會議員陳志全的開支預算指，在2019年6月至2020年2月期間，記者因採訪而加班的時數為5492小時，員工及外判合約員工報稱在採訪期間受傷的人數20人，當中包括16男及4女。

自去年6月至今年2月期間，港台購置防毒面具共528個。至於會否考慮為包括前線記者在內的職員提供心理輔導，梁家榮回覆指，沒有職員需要接受心理輔導，而港台一直關注員工的心理狀況，部門主管亦有提供不同輔導機構的聯絡方法及支援。回覆亦提到，港台沒有就警察執法期間的行為，向投訴警察課作出投訴。

港台另外回覆經民聯梁美芬指，港台由2019年6月開始，因採訪報道社會事件所導致的額外非經常開支，包括超時工作津貼、為記者購買防護裝備、購買和維修器材等，涉及額外開支約60.5萬元，包括採購防護裝備及購買和維修器材。



港台上年度表揚及投訴急俱增

另外，自從走年的社會事件，港台時事節目的變得高度政治化，例如個別記者在記者會上的表現，屢次被中央點名指摘、近期被警隊批評的《頭條新聞》，亦令港台成為收到投訴及表揚信的政治角力場。

港台回覆立法會議員陳淑莊，提到過去5年港台收到的表揚及投訴總數，由2015-16年度至2018-19年度的4年期間，表揚每年由82至103宗，投訴149至971宗，到2019至2020年度，單是截至今年2月29日，已有70,847宗表揚， 12,757宗投訴，而有關數字涵蓋電郵、信函、範本表格、傳真、查詢中心接收的電話及其他部門轉介的個案。