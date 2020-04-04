政圈風聲│建制派九西三分天下　梁美芬或被送「死亡之吻」

打仗兵不厭詐，打選戰亦一樣，有時真真假假撲朔迷離。九月立法會選舉建制派在九龍西突然殺出一個程咬金，九龍城樂民區議員楊永杰向外透露有意參選，按照建制陣營的內部部署，楊此舉將直接衝擊主攻九龍城票源的陳凱欣，二人形成「有你無我」的格局，但地區人士指二人至今合作關係未變，似競選拍檔多於競爭對手，如此怪局如何解讀？ 據地區人士分析，箇中或涉及選舉操作，且有可能複製當年西九新動力抬梁美芬入局的選戰方程式。

政圈消息指，建制派早已敲定在九龍西出三隊，以目前看是民建聯鄭泳舜、經民聯梁美芬（圖），以及前年透過補選入局的陳凱欣。（資料圖片/余俊亮攝）

政圈消息指，建制派早已敲定在九龍西出三隊，以目前看是民建聯鄭泳舜、經民聯梁美芬，以及前年透過補選入局的陳凱欣。而建制派在九龍西的70個區選會選區，亦由三人大致均分，即每人各分得20多個區的選票，據悉其中陳凱欣的票倉主要集中在九龍城，梁美芬主攻深水埗，鄭泳舜雖然紮根深水埗但樁腳反而最多來自油尖旺，「三分天下」格局浮現。

在這盤大棋局下，民建聯蔣麗芸早前「顧全大局」，宣布放棄競逐民建聯內部甄選。（當然，倘鄭、梁、陳其中一人「出事」，蔣將是第一候補人選。）楊永杰被視為建制派內在九龍城的重要樁腳，難怪沒有多少人相信他會打亂部署打入戰陣。

楊永杰（右二）被視為建制派內在九龍城的重要樁腳，難怪沒有多少人相信他會打亂部署打入戰陣。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

更甚者，有人估計楊永杰不僅最終不會真的參選，削弱陳凱欣勝選，反之會全力為陳凱欣抬轎，以確保陳能成功連任。做法是拉結其他九龍西建制派樁腳，組成聯盟地區組織，由陳凱欣當召集人，名正言順助選拉票，「因為2018年補選陳凱欣代表建制派出戰，有整個建制派牌匾作號召，而現在她再不能用這個招牌拉票，最便捷的辦法就是炮製一個西九新動力2．0出來，將以楊永杰為首的九龍西樁腳凝聚起來枱轎。」楊永杰在九龍城行基層路線，陳凱欣形象中產，二人將可同時集結兩個階層的票源。

由於陳凱欣於九龍西服務年日較短，又沒有政黨機器支持，一般人會認為鄭泳舜和梁美芬的選情較穩。（資料圖片／李君豪攝）

2008年梁美芬首次參選立法會，出戰九龍西，同年3月18名被視為建制派的無黨籍區議員聯同10多名地區人士組成「西九新動力」，由梁美芬擔任召集人。最終梁美芬在西九新動力全面動員拉票下成功殺入議會。楊永杰當年也是西九新動一員，2012年立法會選舉有份排在梁美芬團隊內，前年與鄭利明、丁健華等另外五名地區兄弟退出。地區消息指，楊永杰現稱有意參選九龍西，客觀效果可疑聚志同道合者，為日後成立新地區組織鋪路。

由於陳凱欣於九龍西服務年日較短，又沒有政黨機器支持，一般人會認為鄭泳舜和梁美芬的選情較穩。不過該地區人士指，相對於擁有民建聯龐大基本盤的鄭泳舜，梁美芬勝算不會高陳凱欣多少，外界認定她穩勝隨時是「死亡之吻」，重演2012年劉江華選超區，建制選票過度流向李慧琼而落敗的意外結局。又分析指，「深藍」人士一般會「認招牌」投給民建聯鄭泳舜，「淺藍」人士會投予獲前食衞局局長高永文支持的陳凱欣，梁美芬則處於兩者之間，定位較為尷尬。

楊永杰接受查詢表示，他最終參選與否視乎民主派「出幾多隊」，倘民主派成功協調只出四隊，能集中票源取下四席的機會較大，他便未必出來選，因為要在餘下的兩席爭奪一席並不容易。至於會否改為排在陳凱欣團隊之內，他說暫時未有這個想法。