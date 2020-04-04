拒接撐23條市民求助　民政署批違指引　林進：投票讓市民決定去留

元朗區議員林進早前曾在Facebook上公開表示，拒絕接受支持23條立法的市民求助。 民政事務總署今日(4)回應事件，指收到大量投訴，發言人批判有關區議員涉嫌違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》及《薪酬指引》，形容該等歧視性的對待，會分化社會，與建設社區、促進不同人士參與社區事務的精神相違背。民政總署表示已轉介相關投訴予元朗區議會主席跟進。

元朗區議員林進上個月曾在facebook發表《終止服務聲明》，表示不會接受支持23條立法的市民求助。

元朗區議員林進早前曾公開表示，拒絕接受所有「支持23條立法」的市民的求助。民政事務總署今日回應有關事件，指近日收到大量電郵和信件，就事件作投訴。

民政總署發言人指，區議員就市民對個別事宜的立場而作出歧視性的對待，只會分化社會，與建設社區、促進不同人士參與社區事務的精神相違背。發言人指有關行為涉嫌違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，因此已發信予相關議員，提醒他作為區議員應遵守上述指引，並注意自己的言行，以免引起社會矛盾和衝突，影響地區和諧。

民政總署又提及《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》（《酬津指引》）內的指導原則，指區議員使用公帑時，須遵守公開、公平和問責的原則。發言人指林進的有關言行，可能未能合乎《酬津指引》內的指導原則。

民政總署表示，已轉介相關投訴予元朗區議會主席跟進，希望元朗區議會能秉公處理，確保議員的言行不會危及或損害其個人誠信、公正、客觀判斷力或履行職務的能力，令區議會的信譽受損。

元朗區議員林進。(林進FB)

林進其後在Facebook就民政署言論發表回應，強調自己一直跟隨相關指引處事，即區議員使用公帑時，須遵守公開、公平和問責的原則。對於民政署指他言行可能未能合乎《酬津指引》內的指導原則，林進表示費解，質疑是以言入罪，「事實上，香港已進入『以言入罪』的時期，由昨天的鄭麗琼，到今日的我們。明天的你，我們與惡的距離還遠嗎？」

林進續質疑，當局和建制派自去年11月區選過後，通過不同手段阻礙民主派在區議會的運作，認為在可見的將來會因各種「莫須有」的罪名被打壓、被捕，甚至失去性命，但認為這些舉動恰恰代表他們正在做正確的事。

林進表示為釋除公眾疑慮及履行參選政綱 ，會使用簽署投票方式，讓市民表達意見。該計劃分提議罷免 （1%市民簽署）、連署罷免 （10%市民簽署）及投票三個階段，若同意票數達原選區市民總數25%以上，即為通過。

他表示，希望瑞華區市民，可以採取文明而有效的方法表達意見，他認為區議員既由選民投票授權產生，罷免區議員的權力亦應交由該區居民投票決定，體現主權在民。他表示如投票通過以上三階段，會馬上辭職。