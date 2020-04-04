新冠肺炎｜油尖旺逾十區議員8.31七個月到太子站　憂接觸確診男警

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，今日本港新增的17宗確診個案中，包括一名46歲駐守石硤尾警署的男警長。警方回覆指，該名警長隸屬機動部隊，於3月31日晚上曾參與旺角警署附近的人群管理行動。 過去的周二（31日）是831七個月，再有示威者晚上8時在太子港鐵站外舉辦獻花活動。由於政府早前已立例規定禁止多於4人在公眾地方群組聚集，當日警方多次引用「限聚令」向在場人士作出警告，圍封獻花位及要求他們離開。包括社區前進林兆彬、李國權、公民黨余德寶等在內的民主派油尖旺區議員，均有到場為市民收集鮮花，意即在場的區議員均有可能曾與該染病男警員接觸。 油尖旺區議會副主席余德寶坦言感到擔心，一眾當日有份出席的區議員，正在商討是否需要進行病毒檢測，自己則會於明日到私家診所進行快速測試。他又指因應此事及近日疫情嚴峻，原定於本月14日舉行的區議會大會可能會延期。

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區議員站於太子站前收集示威者鮮花

8月31日太子站衝突七個月當日，即3月31日，再有人到太子站前獻花，傍晚時份防暴警拉起封鎖線圍封「獻花區」，並多次以擴音器表示由於疫情嚴峻，為免增加社區傳播風險，要求在場人士離開。十多名油尖旺區區議員到場聲援，就不要阻止獻花與警方理論，警方未有理會，故區議員默站於太子站前收集鮮花。

一位當日有份參與旺角警署附近人群管理行動的男警員，今日確診新冠肺炎，成為第854宗個案，警方回覆指該名警長隸屬機動部隊，當日參與行動的警務人員均需佩戴口罩。

區會正副主席均在場 研是否進行病毒檢測

當日在場的油尖旺區議會副主席余德寶坦言感到擔心，正在向警方查詢該名警員當晚駐守的位置，以及是否在一眾區議員附近，並正在商討是否需要進行病毒檢測，自己明日則會於到私家診所進行快速測試。余德寶指，原定於本月14日舉行的區議會大會亦可能會延期，一是因為近日疫情嚴峻，二是由於當日正副主席及多名區議員均在場。

促警方公布確診警員當晚執勤位置

社區前進李國權亦自言「鬼死咁擔心」，「當日畀七、八個警員圍住咁耐，我哋已經盡量企疏啲」，責任上有需要自我隔離一下，以免在社區播毒。李國權表示，警方有責任向衛生防護中心上報，並向公眾交代該名警員當日的負責範圍，「唔係話針對警員」，而是要防止社區爆發的風險。對於區議會大會能否順利舉行，李國權指其中一個因素是取決於民政署秘書能否提供服務，相信因應疫情亦難以成事。

在場油尖旺區議員名單： - 主席林健文 - 副主席、公民黨余德寶 - 社區前進朱江瑋 - 社區前進賀卓軒 - 社區前進林兆彬 - 社區前進李國權 - 社區前進胡穗珊 - 民主黨曾自鳴 - 李傲然 - 蕭德健 - 陳嘉朗 - 陳梓維

黃碧雲：共事同僚應優先隔離

除了當區區議員外，民主黨立法會議員黃碧雲、許智峯等當日亦有到場支持。黃碧雲接受查詢時就稱，她及警員均當日均有配戴口罩，相信不會受到傳染；由於在場警員眾多，難以確認是否曾與染病警員有密切接觸。她又批評警方阻止獻花，「本身放低就會走，唔洗拉咁多人。」

黃碧雲促警方向衛生防護中心清楚交代該警員的出勤紀錄，並安排曾共事的同僚，特別是當日同組出發的警員優先隔離。

▼831七個月 331太子站情況▼