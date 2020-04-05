立法會選舉︳朱凱廸指長者優先投票有政治動機　李慧琼批不敬老　

去年區議會選舉投票率創新高，票站大排長龍，但有建制派投訴等候時間長，令長者對投票卻步。立法會換屆選舉9月舉行，選舉管理委員會早前就選舉活動新指引諮詢公眾，建議方便有需要的選民如70歲或以上長者、孕婦及肢體傷殘人士投票，甚或優先投票。 民建聯主席李慧琼表示，應該讓長者優先內進，強調「敬老」是全世界都做的事，又指長者進入票站後，都是與其他人分開不同隊伍投票。民主派立法會議員朱凱廸認為，長者是「等得唔企得」，認為可在票站設位置安排他們就坐等候，又質疑選管會新指引有政治動機，想確保政府的核心支持者可以優先投票。 李慧琼多次批評朱凱廸反對新建議是「不敬老」，朱反駁指無人反對敬老，他只是反對該安排，並提出其他建議。

朱凱廸認為，選管會應直接增加票站數目。（資料圖片/張浩維攝）

朱凱廸在港台節目《城市論壇》表示，長者只是不宜久站，並非不能排隊等候投票，反之很多基層勞工雖然有能力站立排隊，卻礙於需要上班，不能久候。他強調，如果選管會是希望有更多人可以投票，應想方法令票站對長者更舒服，例如設立特別等候區，讓長者坐下來輪候投票，並記下該長者本身排隊的位置，讓他們適時投票。

朱凱廸認為，選管會應直接增加票站數目，批評政府不做「大路方法」，卻將選民分成不同類型人，「有人可早有人可遲」，質疑此安排會否令一些人，因而無法投票。他強調，敬老原則沒人反對，他質疑的只是方法問題。

李慧琼認同，政府可以找更大的票站，並考慮增加人手，但實際上有一些票站容量比較小。她指，其選區有長者因為無法久站，但選舉主任因為擔心作特別安排會惹來事端，不敢讓長者先進去票站等候。

新民黨前區議員甘文鋒指，新建議不只包括長者，亦有傷健人士、孕婦包括在內，認為提早分流可能是可行方法。他又指，香港選舉投票時間較外國長，相信不會有人因為要上班，而在整個投票時間都沒空投票。不過，對於如何協助身體不便人士投票，他認為可以從詳繼議，最重要是減少在票站發生的相關爭執。

李慧琼表示，應該讓長者優先內進，強調「敬老」是全世界都做的事。（資料圖片/李澤彤攝）

建制派質疑選管會無處理選舉暴力問題

針對去年選舉發生暴力、涉影響選舉公平的問題，李慧琼批評，選管會沒有指出區議會選舉發生「和你排」事件。她形容去年區選充滿暴力，但選管會沒有處理，又指有關問題不只在於投票日，舉例指民建聯有100多個辦事處被破壞，參選人拉票時被反對者包圍，「如果選管會不處理，變相就係認同呢個暴力選舉。」

甘文鋒表示認同，指選管會新指引未回應之前出現的暴力問題，又指其辦事處曾3次被破壞，落地玻璃被打爛、影印機被毀壞，辦事處又被淋紅油等，應為選管會絕對有需要回應事件。

對於建制派何君堯建議因疫情問題，延遲今年9月立法會選舉。朱凱廸質疑，他聽聞民建聯希望延長選民登記時間，是否與何君堯「串通」。李慧琼回應指，他們尊重「何先生的建議」，強調選舉最重要是公平公正地進行，又指市民不可以因為懼怕疫情而不投票，正如市民不可因怕被起底、暴力而不敢投票。