【立法會選舉】新民黨叫停初選　李梓敬成功「跑出」又近一步？

一份選管會選舉活動新指引諮詢文件，打亂了建制黨派的選舉部署。選管會早前建議修改指引，任何人參加所屬團體「內部遴選」，可能被視為「候選人」，需計算選舉經費，繼建制最大黨民建聯棄辦初選後，據聞新民黨亦叫停首次推出的初選機制，避免誤墮法網。 新民黨主席葉劉淑儀接受查詢時承認，為安全起見已煞停所有初選活動，下周開會商討對策，未決定如何定出出線人選，但相信不會以投票決定。至於早前高調宣布退出初選的容海恩，能否再參加黨內協調，葉太即「落閘」稱對方已退出初選，難再重啟程序。 容海恩則指，要視乎新民黨有何新公布，再決定是否參加。

李梓敬為參加新民黨初選，退出自由黨。（資料圖片）

憂被誤當候選人 「同人食飯都質疑你賄選」

新民黨初選機制分三部分，包括佔五成比重的遴選委員會、佔三成的地區支持度及佔兩成的黨內支持度，參選人需通過筆試、面試及模擬論壇比併實力。初選開放予非黨員參加，吸引李梓敬退出自由黨「轉會」參選，惹來「欽點」之說，新民黨現任新東議員容海恩更批評初選機制為某人度身訂造，憤而退出初選。目前新東席位由李梓敬、公民力量林宇星及陳志豪3人競逐。

不過，新民黨首次推出初選卻遇上阻滯，葉劉淑儀表示，選管會建議將參加初選人士列為「候選人」，令人擔心誤墮法網，「參加新界東初選的3人，剛起步不久，宣傳費用不多，最擔心是日後所有活動都計入選舉開支，同人食餐飯都質疑你賄選」，因此只好叫停初選，原定本月初舉行的面試、模擬論壇等活動，一律擱置。

葉太指，新民黨已去信選管會提出意見，質疑有關建議不合時宜，該黨下周開中委會討論，相信不會再以投票方式決定出戰人選。葉太已報名參加港島區初選，黨內無人挑戰。

容海思不滿新民黨初選內定結果，一度與葉劉淑儀隔空罵戰。（資料圖片）

有新民黨中人表示，以民調決定出戰人選不可行，因公民力量兩名參加者欠缺知名度，相信由中委及地區協調機會較高，但指部分中委對李梓敬認識不多，他要爭取出線仍要花一番功夫。