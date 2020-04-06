【立法會選舉】7張圖掌握選民大數據　1年齡層或成谷票「潛力股」

去年11月區議會選舉總投票率高達71.23%，民主派破天荒一舉取下逾380席，成為本港史上最具參考價值選戰之一。選舉事務處日前公布有關的詳細選舉數據，按年齡層分析數據，幾乎所有年齡層的投票率均高於全港投票率，其中18至20歲群組的投票率最高，高達74.5%，而71歲或以上選民則大落後，投票率僅得60.45%。 雖然如此，當進一步分析各年齡層選民人數後，發現71歲或以上的選民實為不容忽視的重要票源，共有346,367人投票，為全部年齡群組中最高；更值得留意的是，該群組選民基數多達57萬人，同屬眾群組中之最，去年區選出來投票者只佔60.45%，即尚有四成人（約23萬）因種種原因而未有參與投票，若建制派要求長者可優先投票的訴求成事，該年齡層選民或成九月立法會選舉具相當增長潛力的選票力量。

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21至25歲投票率排尾二

按年齡層劃分，18至20歲選民的投票率最高，達74.5%，51至55歲和61至65歲選民則緊隨其後，投票率分別為73.74%和73.73%。投票率最低的年齡層則為71歲以上選民，只有60.46%，21至25歲選民投票率亦較其他年齡層為低，僅71.74%，56至60歲投票率為72.16%，投票率排尾三。

23萬71歲以上長者未投票

不過，18至20歲選民投票率雖然最高，但實際只佔8.2萬人；反之投票率分別為第二高和第三高的51至55歲和61至64歲群組選民，分別佔25.1萬票和33.9萬票，佔總投票人數2成，對勝負的影響力更大。至於71歲以上的選民，雖然只有6成投票，但總投票人數高達34.6萬，更是眾多年齡層中最高。

若將選民劃分青年、中年和老年，41-60歲中年人投票最為踴躍，投票率為三大年齡層最高，達73.17%，投票人數共有90萬人；其次為18至40歲青年階層，投票率為72.38%，投票人數則有111萬人；至於61歲以上的老年階層，投票率為67.96%，投票人數為90.1萬人。

從上述數據可見，61歲以上選民於去年未有投票的人數最多，相對上較具增長潛力，尤其是71歲以上的「最年長」群組，在去年區選僅60.45%投了票，即有近四成人因種種原因而未有投票，或成為九月立法會選舉兵家必爭的「潛質股」。事實上，選管會早前公布立法會選舉活動建議指引的公眾諮詢詳情，建議投票站主任可作岀安排，方便有需要的選民如70歲或以上長者，此安排或成為71歲以上選民在立法會選舉投票的新誘因，足以影響九月立會選戰的大局。

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概觀個別選區的投票率，在民主派取得全數25席的黃大仙區，18至20歲選民投票率高達80.42%，同樣由民主派主導的屯門區和葵青區，18至20歲選民的投票率均遠高於全港投票率，分別為77.06%和76.99%。

設41席直選議席的沙田區，民主派一舉取得40席，餘下一席只因「撞區」而被民建聯「漁人得利」，理論上也屬「黃區」。不過沙田卻是71歲以上選民投票率最高的選區，達62.95%；九龍城區的71歲以上投票率同為62.95%，該區共有10名建制派議員，為最多建制派當選的選區。

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