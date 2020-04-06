【特別財會】被質疑不重用2011年派錢模式　劉怡翔：舊系統已過期

政府早前公布新一份《財政預算案》，計劃向18歲以上永久居民派發1萬元現金，目標在7月初開始接受登記，並於暑假開始發放款項。多名立法會議員今日（4月6日）在特別財委會中，關注局方派錢情況和進度，實政圓桌田北辰稱，2011年政府已經試過全民派錢，問及局方為何需要數個月recreate（重建）系統，不可在預算案通過後一星期接受市民登記。 財經事務及庫務局長劉怡翔表示，雖然政府在2011年曾全民派錢，但銀行系統已經過期不能再用，需要重新開發。劉怡翔又指，現時籌款時間已較過去快兩個月，希望能夠設計一個可以重用的系統。

田北辰質疑，局方為何需要數個月「重建」系統。（張浩維攝）

公民黨郭家麒指，2011年時任財政司司長曾俊華花1億多行政費派錢，現在政府卻要花10億行政費，「不如叫曾俊華番嚟做啦好唔好？」他又問及局方是否需要召開特別財會「過呢筆錢」。劉怡翔回應時指，主要不是待《財政預算案》批准，現時所花的時間是在派錢系統和擬備流程等，郭家麒即稱：「大家聽住，唔係立法會阻佢，係班庸官自己阻自己」。

民建聯葛珮帆則在會上要求政府加快派錢1萬元的程序，又問到政府未來可否重用申請人資料。劉怡翔表示，現時的派錢程序已是最快，又指重用資料是一個非常好的建議，政府一直有此想法，惟基於《私隱條例》非常嚴格，因此不能重用過往資料。劉怡翔表示，是次的派錢申請表將加入選項，供市民選擇是否予政府重用其個人資料。

劉怡翔：中聯購入的22個物業全屬自住

另外，中央人民政府駐港機構子公司於2019至2020年分別於觀塘區和中西區購入20項和2項物業，獲豁免8,040萬元印花稅。毛孟靜在會上問及22個物業是否自住，以及為何大部分物業位於觀塘區。劉怡翔回應指，所有物業都屬機構自用，對於物業位於觀塘區，他指是機構自行決定，局方並不掌握。