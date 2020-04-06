港台顧問委員會擬成立小組處理投訴　「撐公共廣播運動」批越權

港台節目顧問委員會主席陳建強早前建議成立兩個工作小組，分別處理投訴和編採原則。組織「撐公共廣播運動」今日（6日）下午與廣播處長梁家榮會面，「運動」成員、前記者協會主席麥燕庭指，成立小組超越顧委員會在港台服務約章中訂明可做的事，強調顧委會並非行政機構，無權處理此工作。 麥燕庭指，顧委會的2個小組連工作範圍都未設定，質疑只是想「試水溫」，看港台會否反彈。她又稱，港台方面表示顧委會只是諮詢組織，只是有權聽取投訴報告，不是自行處理投訴。

撐公共廣播運動與廣播處長梁家榮及其他港台代表會面。(周禮希攝)

毛孟靜籲梁家榮「要保住晚節」

「撐公共廣播運動」今日（6日）與廣播處長梁家榮及其他港台代表會面。麥燕庭會後指，陳建強曾提過全部港台節目要做到持平，宣傳「一個中國」原則，但她引述梁家榮指，這項原則不可能套用在所有節目上，而《約章》的原則亦不止此項，認為顧委會不應用以偏概全的方式，強加政治目的在港台這個公共廣播機構上。

立法會議員毛孟靜指，對於港台及梁家榮敢於「企硬」感到高興，但認為長遠而言，不可以只靠在位的人做得好。她認為，要做到真正公共廣播，最重要是令港台脫離政府架構。毛孟靜批評政府一直「陰乾」港台，向港台施予政治壓力，她期望港人集氣支持。她又提到，在會上向梁家榮表示，他們都是同一代新聞界中人，「要保住晚節」，獲梁家榮微笑點頭。