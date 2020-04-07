支持邱騰華立場　認同港台記者違一中原則　胡志偉斥林鄭無限上綱

港台英文節目《脈搏》（The Pulse）早前以視像方式訪問世衞助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），其間記者問及台灣的世衞成員資格，事件引發政治風波，商務及經濟發展局局長邱騰華本月2日發聲明，批評節目有違一個中國的原則，特首林鄭月娥今天（7日）被問及事件時，亦表明認同邱騰華的想法，指作為公營廣播機構和政府部門，港台有責任按照政府的一國兩制原則，深化公眾的理解。 民主黨主席胡志偉指出，港台記者的提問十分謹慎，且按照《香港電台約章》和「一國兩制」原則提問，他批評林鄭的說法「無限上綱」，變相引入內地的新聞審查制度，打壓新聞自由。

港台英文節目《脈搏》（The Pulse）早前以視像方式訪問世衞助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），其間記者問及台灣的世衞成員資格，事件引發政治風波。(資料圖片)

胡志偉指出，記者在提問過程中只用上「地方」，而非以「國家」形容台灣，沒有違反任何內地當局對台灣的「定性」，他認為林鄭月娥及邱騰華的說法「無限上綱」，反映在林鄭及邱騰華眼中，任何涉及台灣的提問都是違反一國原則，認為做法變相引入內地的新聞審查制度，「任何『敏感詞』或敏感議題都要被封殺」。

胡志偉批評，林鄭與邱騰華是「一丘之貉」，赤裸裸打壓新聞及言論自由。(資料圖片/歐嘉樂攝)

胡志偉批評，林鄭與邱騰華是「一丘之貉」，赤裸裸打壓新聞及言論自由，意圖引入內地的新聞審查制度，認為做法只會讓國際社會更加懷疑「一國兩制」，「林鄭政府的所作所為，反過來破壞『一國兩制』之餘，更加令到『一國兩制』在國際上的招牌進一步受到動搖。」