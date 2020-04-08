林鄭疫市加薪捱轟　湯家驊批立會停擺同應減薪：議員乃第一筍工　

特首林鄭月娥和問責團隊「疫市」加薪捱轟，實政圓桌立法會議員田北辰批評對方「厚面皮」，要求她減薪三成。林鄭昨澄清其薪金已於去年7月1日按年按通脹的定期調整，又稱會審慎再思考與民共渡時艱應採取的行動。 行政會議成員湯家驊在Facebook為林鄭護航，指立法會議員確是「香港第一筍工」，反問「怎麼從來沒人問立法會議員是否要減薪？」他批評議員反對官員加薪時，卻無提及自己去年也獲加薪，質疑議員「雙重標準」。 不過，另一行會成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，本地很多大企業高層已宣布自動減薪，認為若林鄭班子減薪三成可贏得觀感，「行政長官不應再拖延，否則若在罵聲中進行， 效果便大減了。」但她認同立法會因拉布而停擺多時，立法會議員減薪亦合理。

林鄭月娥「疫市」加薪遭批評。（資料圖片）

斥立會停擺有失職守

曾以公民黨黨員身份擔任立法會議員逾十年的湯家驊指，立法會議員確是「香港第一筍工」，「人工之高不在話下，批評官員加薪時，卻從不提及自己去年也有加薪。」他又指，問責團隊上月捐出一個月人工予公益金，除了部分建制派議員響應外，其他民選議員無動於衷，「他們是民選議員卻從來不願與選民共渡時艱」。

湯家驊又指，議員在新一立法年度已有失職守逾六個月，「他們是立法會議員，但新一年度至今已超過六個月卻有失職守，停止立法工作」，又批評議員經民主制度進入議會卻不知謙虛為何物，質疑他們雙重標準，令人側目，「不但如此，卻每天說這個不是、哪個不對、這個要減薪、哪個要辭職，那種氣焰，那種雙重標準，實在令人側目。唉！這便是香港！」

湯家驊表示，疫情變化得化，已經過了「考慮」的時候，呼籲政府採取更嚴格措施。（資料圖片）

葉劉倡官員減三成人工 行會成員減15%

另一行會成員葉劉淑儀則指，現時市道急劇惡化，很多市民失業或收入大減，甚至有小型企業倒閉，現在傳出特首加薪的消息，難免令很多市民感到憤怒。她表示，大家都明白今次薪酬調整是按照既定的通脹機制，並非特殊情況，「但在現今的社會氛圍下，機制與否，其實已不再重要。」

葉太指，林鄭月娥昨日被問到會否自動減薪，表現得十分猶疑，「當然我明白，她在決定前要顧及多方面，例如其他問責官員一旦被減薪，會否感到不滿呢？另外，行會及立會議員又是否要減呢？更不用說其他非政府的公共機構，她的決定可能影響甚大。」

葉太提到，董建華在任特首時曾宣布他、主要官員及行會成員減薪一成，她個人認為，按照目前情況，行政長官及問責班子應減薪三成，而行會成員因只屬顧問身分，非全職內閣成員，沒有執行權力和資源，故應該按行政長官的減幅削半，即15%。

現時行政會議非官守議員每月酬金為85,130元。（資料圖片）

行會成員人工每月8.5萬

根據特首辦回覆特別財委會的資料，2020-2021年度行政會議非官守議員每月酬金為85,130元，較上一年度83,050元，加薪2.5%，根據資料顯示，行政會議非官守議員每月獲發酬金每年10月按消費物價指數變動調整。