抗疫基金︳政府代支全港打工仔五成薪酬6個月　上限$9000

行政長官林鄭月娥今(8日)傍晚6時召開記者會，公佈第二輪防疫抗疫基金的詳情。一如消息所指，政府直接資助僱主向僱員發薪，根據強積金供款戶口的資料代支全港打工仔6個月薪酬，上限9,000港元，總庫房開支達800億。受資助公司需承諾一段時間內不會裁員。

林鄭在記者會上宣布，將動用庫房開支800億元，為全港的僱主提供工資補貼。林鄭形容措施是史無前例，目的是為了幫助僱主保留員工，惟受資助公司需承諾一段時間內不會裁員。政府將向有為僱員的強積金戶口供款的僱主，發放為期6個月的資助，資助額為以5成工資為基礎計算，上限為上年度第二季工資中位數$18,000的一半，即最高可取得$9,000的資助。資助會分2期支付僱主，預料第一期不遲於本年6月發放，預計可涵蓋150萬名僱員。

而強積金計劃中未能完全涵蓋的飲食業、建造業及的士、紅色小巴司機為主的運輸業，政府亦會為其僱主提供資助，涉及約80萬人。另外，計劃將向自僱強積金供款人士、約215,000人提供一筆過資助，並放寬綜合保障援助計下的資產上限以協助更多失業人士，為期六個月。

林鄭：為加快資助派發 會作事後審核是否用於員工

被記者問及為何推出「保就業」措施而非直接支援僱員，林鄭回應指，保障員工是港府工作的首位，早前與工會、商會、員工等會面，各方均異口同聲表示最重要是保住就業，而僱主作為林鄭與僱員有真正關係的人，透過僱主支付金額並加以規限，是最直接、最快的做法。

被問到政府如何確保僱主不會裁員，若現在已有企業結業，將補貼的資助用作譴散費的話，政府有否方法跟進？勞工及福利局局長羅致光稱，整個補貼計劃的誘因是希望僱主不會裁員，強調即時現在決定裁員，有關補貼的金額都鼓勵僱主請回僱員或加僱員薪金。林鄭指，措施規定資助不可用作其他用途，為了免卻繁複的審批程序，讓僱主可盡快得到資助，政府不會在事前進行太嚴格的審計，而會於事後確保僱主有按規定執行，另外為了增加措施的透明度，所有申請的僱主均會被公開。

林鄭又指，設計計劃時有確保金額合理，若然金額太低，僱主對於保住員工仍有困難；若然金額太高，政府亦難以負擔，認為措施動用800億元的百分比合理。林鄭表示，在制定措施時布參考美國及澳洲的做法，以英國而言資助額為工資8成，惟對象是正在放假、接近被裁員的員工，而港府的做法是歡迎僱員保住工作，幫助僱主於疫情後盡快恢復生意。而就記者提到新加坡的做法，林鄭就指，當地政府的做法是將行業按一般、重創及面臨結業分為三級，分別以工資的25%、50%及75%支付，而港府的做法沒有分類，相信涵蓋面較廣及較簡單直接，免除要介定不同行茶的困難。林鄭指，重創的行業將可在抗疫基金另再受惠。

工黨早前召開記者會，促政府代僱主向打工仔支薪八成。（高仲明攝）

工黨、職工盟倡代支付八成薪金

近日全港有多個政黨及不同界別人士出聲呼籲政府協助基層僱員「保就業」，今次政府參考外國做法協助企業出糧，英國方案為政府代公司支薪最多八成，每月上限約2.3萬港元。工黨與職工盟則在上周召開記者會，要求政府在第二輪防疫抗疫基金中向放無薪假僱員及自僱人士支付八成薪金作應急，上限1.6萬元。

另外，全國政協常委、星島新聞集團主席何柱國今日亦在集團旗下兩份報章頭版發公開信，要求政府代付全港所有打工仔兩個月工資，以減少裁員、減薪、失業。