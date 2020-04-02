【新冠肺炎】第二輪抗疫基金快公布　專業議政促資助買防疫裝備

政府因為新冠肺炎疫情推出防疫抗疫基金，但不少受疫情影響行業都表示無法受惠，政府早前宣布會推出第二輪防疫抗疫基金。由6名立法會功能組別議員組成的專業議政，呼籲政府在新一輪基金推出時，政府應進一步向醫管局增撥資源。衞生服務界李國麟建議政府加強在防護裝備、隔離設施、病毒測試等所需的人手、培訓及設備等。教育界葉建源亦要求政府資助學校購買防疫用品，以便日後復課。 法律界議員郭榮鏗表示，目前法庭關閉的情況並不理想，他指自己已一直游說司法機關以視像會議處理案件，批評現時隔日或一周一次的開庭做法不理想，又指政府2013年已撥款6億至司法機關，推動司法機關的資訊科技系統，而其他普通法國家早已做到，認為香港應加快推行。

教育界葉建源指，疫情對整個社會影響大，特別需要協助失業人士，故政府推出的援助要到達個人層面，而之前已推出的措施亦有必要加倍。（李澤彤攝）

郭榮鏗提到，不少法律事務所目前都有裁員，不少大律師生計受影響，呼籲香港律師會大幅減免專業保險費用，又指該費用是律師事務所的第二大開支，相信推出減免將有助中小型律師行繼續經營。他又呼籲政府向大律師、律師行的租金有50%現金補助。

會計界議員梁繼昌指，民主派3月12日約見張建宗時，已表示第一輪措施不足夠，但至今疫情急轉直下，香港失業人數為3.7%，就業不足率1.5%，認為支援的政策推行要快、準，並有經濟效益，但強調並非要政府將庫房的儲備金全部派出，因估計未來4年香港會繼續有赤字預算，如果政府只派錢支援部分業界群組，亦只是枉然。

李國麟建議政府支援私營醫療體系，增加資源及擴闊公私營協作計劃，讓病人在社區接受醫療服務、支援院舍職員的保護裝備不足問題等。（李澤彤攝）

李國麟表示，政府雖然已派出47億元支援醫療體系，但隨全球各地醫療人手不足等，感染人數又繼續增加，呼籲政府考慮加大資金支援抗疫工作。他建議政府支援私營醫療體系，增加資源及擴闊公私營協作計劃，讓病人在社區接受醫療服務、支援院舍職員的保護裝備不足問題等，他另外呼籲政府做好對美容院是否繼續營業、是否關閉方面等支援。

社福界邵家臻表示，政府應為服務提供機構有足夠裝備，提供服務；為特殊學習需要學童接受上門訓練提供津貼資助；推出失業及就業不足津貼，建議參考「特別．愛津貼」，為合資格者提供每月最高上限5800元，同時調低申領要求；設立護理及照顧服務業短期服務職位；支援安排露宿者入住賓館；向非資助慈善機構，向職員提供每月上限2萬元薪金等。

教育界葉建源指，疫情對整個社會影響大，特別需要協助失業人士，故政府推出的援助要到達個人層面，而之前已推出的措施亦有必要加倍。他建議政府資助學校購買量度體溫設備及口罩，令全港學校做好準備復課；向特殊學校宿舍提供的5萬至15萬元特別津貼加倍，因為他們在停課期間仍要繼續運作；建議向私立院校資助提高由20萬元提高至50萬元，私立中小學可獲10萬元提高至20萬元。

他又指，補習社和教育中心之前不獲資助，但其平均每間公司有9.1個員工，現已裁員至平均每間餘下2.5個員工，而補習社是政府最早硬性規定停業的行業，認為政府有道義責任協助他們。

社福界邵家臻表示，政府應為服務提供機構有足夠裝備，提供服務，亦應為特殊學習需要學童接受上門訓練提供津貼資助。（李澤彤攝）

梁繼昌表示，政府在會計師公會內有6位直接委任的當然成員、理事，所以要求公會豁免會計師、註冊學生的年費、執業資格延續費用等。他又指，希望政府協助中小企保住的就業機會，提供一次性最高5萬元参資助，設條例要求他們在半年內不得裁員。

資訊科技界議員莫乃光指，其業界最擔心的是租金，因為不少業界，未能受惠於科學園或數碼港租戶的半年免租，建議政府為合格資助企業提供10萬元租金及開支津貼，並提供特快批核貸款計劃。他又建議政府增加負責系統分析、程序編製主任職系的公務員招聘，順道推進政府數碼轉型及智慧城市發展。

香港寵物界工會代表盧小姐表示，新冠肺炎令市民減少外出，業界生意大受影響，如寵物保姆及寵物酒店的生意，已下跌了90%。（周禮希攝）

寵物業界工會要求8萬元資助實體店

另外，香港寵物界工會代表盧小姐表示，新冠肺炎令市民減少外出，業界生意大受影響，如寵物保姆及寵物酒店的生意，已下跌了90%。她指，特別是訓練及酒店生意受場地限制，面對租金昂貴但零收入，難以支撐下去。

盧小姐表示，業界強烈要求政府將寵物業界納入第2輪防疫抗疫基金，為每間實體店資助8萬港元，並為每名因疫情遭解僱的全職僱員提供每人8千元津貼。

盧小姐提到，3月30日有一位上門工作的寵物美容師，本已問清楚客人有否曾外遊人士在家，獲告知沒有後，卻在工作途中，見到一名帶了防疫手帶的人士在單位內出來，因而立即自我隔離14日，期間沒有生意。

新民主同盟區議員范國威表示，防疫抗疫基金的通過，可以比財政預算案更快，他認為責任在於行政當局應盡快制定受惠對象，讓立法會在短期內通過，令業界的壓力稍緩，否則業界將面對大問題。