立法會選舉│傳實政圓桌擬派人新東搶灘　田北辰承認已買小巴廣告

立法會換屆選舉9月舉行，在一直被視為民主派票倉的新界東選區，建制在9個議席中僅由取得民建聯及新民黨合共取得3席。正當兩黨的候選人都正忙於黨內爭出線之際，有地區消息指政實政圓桌田北辰有意在新界東佈陣，派員過界出選，令建制選情更添變數。 據地區消息透露，近日有人在沙田港鐵外目睹實政圓桌區幹事莊豪鋒擺街站，地區內亦出現莊豪鋒的宣傳單張。據知，實政圓桌已經在區內小巴車身買廣告，「落晒訂，印咗莊豪鋒同田北辰兩個人頭」，惹來不少區內人士揣測田北辰計劃在新界東搶攤。

現年35歲、工程師出身的莊豪鋒去年區選中出戰5人混戰的元朗「盛欣」選區，結果以1,195票排第三名落選。該區由朱凱廸團隊的區國權以3,530票勝出，得票第二高的為新社聯背景、與民建聯關係密切的林慧明，取得1,495票。

田北辰接受《香港01》查詢時表示， 雖然自己服務新界西，但一直收到許多新界居民的意見及求助，「例如沙中線議題，與新界西一點關係也沒有，是新界東的事。」又指一直有人向他招手服務新界東，笑言「唔知係咪將我溝埋田北俊啦？」他強調，目前在新界東純粹做地區工作，為居民處理疫情及防疫物資。他坦承小巴廣告確有其事，解釋指該小巴路線貫穿新界東、西地區，「因為疫情關係，而家超值價。」

至於是否有意派新人莊豪鋒參選立法會，田北辰對此不置可否，指距離立法會選舉尚有一段時間，「派人甚麼的言之尚早」。但就表示因為新界東地區工作繁多，「我一個人做唔嚟，搵莊豪鋒幫手」認為莊在去年區議會挑戰新選區成績不俗，「啲人都幾鍾意佢，好幫得手。」

田北辰：若參選首選必然是新界西

田北辰在上屆立法會選舉以新民黨副主席名義出戰，成功以7萬票在九龍西連任，得票僅次於朱凱廸，成為「建制票王」。惟事隔四年，政治形勢翻天覆地，去年區議會選舉建制失勢，加上田北辰改立實政圓桌後失去部份地區樁腳，政圈有聲音認為田北辰今屆選舉未必能夠穩妥保住新界西議席。如今又頻頻在新界東有所動作，莫非打算轉區？「成日都有人話我危，又有咩能力再想其他區？」田北辰表示，自己對新界西「一定最有感情」，若然下屆再參選首選必然是新界西。