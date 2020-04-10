新冠肺炎︳陳淑莊酒吧開會涉違限聚令　梁振英fb 7日內14次狙擊

政府立例規定酒吧、卡拉OK、健身房等關閉14天，並禁止市民進行4人以上的群體聚會。公民黨立法會議員陳淑莊於月初到深水埗一間酒吧，與中小企食店聯盟召集人林瑞華等40多人聚集，涉嫌違反「限聚令」。事件引起建制派連日來對陳淑莊大肆炮轟。 前行政官梁振英亦就酒吧開會一事，過去一週內在社交平台上連發14次帖文狙擊陳淑莊，他今(10日)發貼文，重提民主黨成員林子健3年前涉訛稱被擄走事件，指林子健從被落案那天開始，「鼓勵他開記者會的民主黨大佬就全部失蹤。」嘲諷陳淑莊面臨同樣情況，「酒吧開會事件被揭發至今一星期，公民黨也視陳淑莊如棄卒」、「泛民政黨無情無義，又多一篇」。

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陳淑莊因為酒吧開會一事受到四方八面群起攻擊，先是政府發新聞稿指立法會議員在議會外場合參與或組織羣組聚集，不屬可獲豁免項目。建制派議員亦在立法會衞生事務委員會議上，輪番發言斥陳淑莊涉嫌違反「限聚令」，揶揄該聚集是「陳淑莊酒吧群組」，會上食物及衞生局局長陳肇始透露，警方正在跟進並會調查事件。

陳淑莊公開解釋，指當晚酒吧已經「下半閘」沒有營業，屬私人地方，根據規例應獲得豁免。她亦是以立法會議員身份出席，認為並沒違反規例。當晚同場開會的中小企食店聯盟召集人林瑞華批評是政府當晚8時才開記者會公布禁止酒吧營業的細節，才令他們需要緊急開會，並促請政府官員放下政治鬥爭思維，專心做好防疫工作。