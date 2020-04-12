林鄭月娥被指騎劫許冠傑演唱　司儀鄭丹瑞：其他人睇法控制唔到

「歌神」許冠傑今日（12日）舉辦網上演唱會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，為現時正在努力抗疫的港人獻唱打氣。特首林鄭今早突然於社交網站發文，為許冠傑的演唱會作宣傳，又引述許冠傑「同舟共濟」的經典歌詞，呼籲市民要記住「香港是我家，怎捨得失去它」這句歌詞，充滿弦外之音，其後被部分網民批評「抽水」和「騎劫」演唱會。 事出突然，擔任演唱會創作總監兼司儀的知名文化人鄭丹瑞下午於社交網站上載影片，回應有關爭議，稱隨著演唱會舉辦時間越來越近，網上反應「墟冚」，但亦見到許多具爭議性的看法。他強調，「其他人有咩睇法，我控制唔到」，重申今次演唱會有三大初衷，即支持「前通利琴行演唱會部門班手足」、為所有抗疫的香港人打氣，以及一起「唱許冠傑嘅歌，聽佢嘅歌」，疑是與林鄭的言論「割席」。

許冠傑為抗疫打氣的演唱會，因特首林鄭月娥的宣傳「加持」而在網上引起小爭議，鄭丹瑞則拍片回應指「其他人有咩睇法，我控制唔到」。（健康‧旦Facebook截圖）

鄭丹瑞在短片中表示，由於見到外界對許冠傑演唱會「好多爭議性睇法」，所以「我都係時候喺呢度代表許冠傑再一次講一講」。鄭說，舉辦這個Online Concert的初衷有三：「第一個就係支持前通利琴行演唱會部門嗰班手足；二就係為所有抗疫嘅香港人打氣；第三就係唱畀全球，係咪許冠傑歌迷都好，我哋一齊唱許冠傑嘅歌，聽佢嘅歌。」

然後他說，「就係呢三個初衷啫，其他人有咩睇法，對唔住，我控制唔到，我會繼續做好我哋自己呢個concert。」

許冠傑在港舉辦過逾200場演唱會，當中所有紅館個唱都由通利琴行工程部包辦燈光音響，原定今年7月舉行的紅館個唱亦不例外。但受疫情影響，許的演唱會要押後，連通利琴行工程團隊都要淪為失業大軍。有見及此，許冠傑私下先捐出25萬元給這批員工，助他們解決燃眉之急，並透過今次演唱會為相關人士籌款。

特首林鄭月娥今日（12日）在社交網站發文，指著名歌手許冠傑今日會舉行網上演唱會，向市民打氣，呼籲市民「更有理由安坐家中同心抗疫」。她又引述許冠傑「同舟共濟」的歌詞，指市民要記住「香港是我家，怎捨得失去它」這句歌詞。

林鄭不僅出文，還出動「陳年舊照」，貼出一張出席許冠傑昔日於紅館表演的合照，並讚揚粵語流行曲「大有可為」，高質素演唱會將會是香港經濟邁向復蘇的重要元素。她順勢透露早前曾與演出業協會見面，商討如何在疫情過後，可以在場地安排和場租方面提供支援演出業，又希望許冠傑的演唱會能在今年再舉行。

不少網民在林鄭貼文下留言，有人支持，歡迎特首為香港打氣，但亦有不少人「柴台」，指「多得你嘅宣傳，收視必跌」、「出自你把口，喜事變白事」等。