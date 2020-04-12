【政壇諸事町】林鄭司局長開會小休睇許冠傑　強調無違限聚令

新型肺炎疫情持續，歌神許冠傑今天（12日）直播演唱會，大會公布全球Facebook串流直播的總觀看人數為2百萬人，特首林鄭月娥今天早上呼籲市民留家觀看歌神演唱會，指演唱會令市民「更有理由安坐家中同心抗疫」。 林鄭晚上上載相片，相中她與政務司司長張建宗、特首辦主任陳國基、食衞局局長陳肇始及多名官員透過大營幕觀看演唱會並鼓掌，她稱整天下午都在開會，檢視疫情發展及商討第二輪「防疫抗疫基金」的具體安排，不過她們亦忙裡偷閒，透過視像欣賞唱會演唱，又強調今天開會屬履行政府功能，獲限聚令豁免。

林鄭月娥發文表示，今天雖為復活節和星期天，但她和相關司局長及多位公務員同事，整天下午也在開會，檢視疫情發展及商討第二輪「防疫抗疫基金」的具體安排，不過她們「忙裡偷閒」，透過視像欣賞許冠傑網上演唱會《同舟共濟》，她感謝許冠傑在疫情中為港人注入正能量。

相片中，她與張建宗、陳國基、陳肇始及至少三名問責團隊官員，透過大營幕觀看演唱會並鼓掌。林鄭重申，「今天開會屬履行政府功能，故在禁止群組聚集(即多過四人聚集)規例下獲豁免」；但她們同樣有採取預防措施，包括保持人與人之間的距離，亦全程佩戴口罩。

